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Justitie· 2 min citire
Decizia în cazul lui Călin Georgescu, așteptată de la Tribunalul București. Magistrații au rămas în pronunțare
Călin Georgescu/Inquam Photos / George Călin
Magistrații de la Tribunalul București au rămas, marți, în pronunțatre în ceea ce privește decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. În orele următoare, judecătorii urmează să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT au solicitat această măsură atât în cazul său, cât și în cel al omului de afaceri Ionel Rusen.
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