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Justitie· 2 min citire

Decizia în cazul lui Călin Georgescu, așteptată de la Tribunalul București. Magistrații au rămas în pronunțare

Călin Georgescu/Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu/Inquam Photos / George Călin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 sept. 2026, 13:41

Magistrații de la Tribunalul București au rămas, marți, în pronunțatre în ceea ce privește decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. În orele următoare, judecătorii urmează să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT au solicitat această măsură atât în cazul său, cât și în cel al omului de afaceri Ionel Rusen.

Ședința de judecată a durat puțin peste o oră, conform informațiilor obținute de Realitatea PLUS. Magistrații urmează să se retragă pentru deliberări, iar ulterior vor anunța dacă dispun arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Până la pronunțarea deciziei, Călin Georgescu poate solicita să rămână în sala de judecată. În caz contrar, acesta poate fi preluat și dus la centrul de detenție până în momentul în care instanța va anunța hotărârea.

Un aspect important este legat de expirarea ordonanței de reținere. Aceasta expiră la ora 17:00. Dacă judecătorii nu se pronunță până atunci, Călin Georgescu poate părăsi centrul de detenție până la momentul în care va fi anunțată decizia.

Indiferent de hotărârea pronunțată de Tribunalul București, aceasta nu va fi definitivă. Decizia poate fi contestată de oricare dintre părți la Curtea de Apel București.

Acuzațiile aduse de procurorii DIICOT

Dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu și Ionel Rusen este unul extrem de stufos, cu implicații internaționale.

Procurorii DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu de faptul că, împreună cu doi complici - Ionel Rusen și Massimiliano Arena - ar fi convins un om de afaceri român, Răzvan-Liviu Leu, reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, să trimită garanții bancare în valoare de peste un milion de euro pentru o presupusă finanțare de șase milioane de euro.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși de la Arestul Central cu dube separate, pentru a nu intra în contact, după o noapte petrecută în arest. Mandatul de reținere emis pe numele celor doi pentru 24 de ore urmează să expire la ora 17.00.

La audierile de luni, de la sediul DIICOT, Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere. La ieșirea de la sediul instanței, avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale au precizat că vor face declarații marți, când cazul va ajunge pe masa judecătorilor de la Tribunalul București.

Nici omul de afaceri Ionel Rusen nu a făcut nicio declarație în fața anchetatorilor.

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