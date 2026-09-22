Dosarul 10 August, din nou în instanță. Curtea Militară de Apel judecă achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 10:46

Curtea Militară de Apel București este așteptată să judece marți apelul în dosarul „10 August”, după ce Tribunalul Militar București i-a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai Jandarmeriei trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Cauza vizează intervenția jandarmilor din Piața Victoriei, din 10 august 2018, când forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic.

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