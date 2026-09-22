Dosarul 10 August, din nou în instanță. Curtea Militară de Apel judecă achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei

Curtea Militară de Apel București este așteptată să judece marți apelul în dosarul „10 August”, după ce Tribunalul Militar București i-a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai Jandarmeriei trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Cauza vizează intervenția jandarmilor din Piața Victoriei, din 10 august 2018, când forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic.
Termenul inițial de la Curtea Militară de Apel fusese stabilit pentru 30 septembrie, însă a fost devansat în contextul în care termenul de prescripție se apropie. Dosarul a ajuns în instanță pe 15 septembrie, când judecătorii au amânat cauza pentru 22 septembrie.
Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați în primă instanță
Pe 15 iunie, Tribunalul Militar București a decis achitarea lui Laurențiu Cazan, Ionuț Cătălin Sindile și Gheorghe Sebastian Cucoș pentru acuzațiile de abuz în serviciu, instanța stabilind că faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală. Laurențiu Cristian Ciobanu a fost, de asemenea, achitat pentru complicitate la purtare abuzivă.
„Achită inculpatul Cazan Laurenţiu Valentin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu (...) şi infracţiunii de fals intelectual (...), achită inculpatul Sindile Ionuţ Cătălin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, (...), achită inculpatul Cucoş Gheorghe Sebastian, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, achită inculpatul Ciobanu Laurenţiu Cristian, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă (...)”, se arată în soluția pronunțată de Tribunalul Militar București.
În cazul altor inculpați acuzați de purtare abuzivă, instanța a dispus încetarea procesului penal după intervenirea prescripției răspunderii penale. Pentru alți inculpați au fost stabilite pedepse cu închisoarea, cu amânarea aplicării acestora și cu respectarea unor condiții și interdicții.
Daune morale pentru patru persoane vătămate
Tribunalul Militar București a respins majoritatea acțiunilor civile formulate împotriva unor inculpați, în solidar cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. În cazul a patru persoane, instanța a admis însă acordarea unor daune morale cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei, în timp ce cererile pentru daune materiale au fost respinse.
Hotărârea din 15 iunie nu a fost definitivă și a fost atacată cu apel. Termenul a fost devansat tocmai în condițiile în care faptele din dosar se apropie de termenul de prescripție.
Ce acuzații au formulat procurorii
Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct, au fost acuzați de abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, aceștia au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au dispus intervenția în forță pentru dispersarea manifestanților.
Pentru Cucoș și Sindile, procurorii au solicitat pedepse cu închisoarea cu executare, iar pentru Laurențiu Cazan au cerut o pedeapsă cu suspendare. Procurorii au susținut că, în timpul intervenției, forțele de ordine au folosit 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade cu efect iritant-lacrimogen și 316 cartușe de calibru 38 și 40 mm cu efect iritant-lacrimogen.
Declic avertizează asupra riscului de prescripție
Reprezentanții Comunității Declic, care au sprijinit demersurile unor persoane vătămate din dosar, au atras atenția că faptele urmează să se prescrie în octombrie 2026. Organizația susține că durata procedurilor judiciare riscă să ducă la închiderea dosarului fără o soluție definitivă pe fond.
„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, afirma Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.
Pentru accelerarea procesului, Tribunalul Militar a admis anterior cererea avocaților susținuți de Declic de a renunța la audierea a 373 de martori care mai rămăseseră pe listă, după ce peste 600 de persoane fuseseră deja audiate. Dosarul ajunsese în fața instanței după ce ancheta fusese inițial clasată, iar ulterior redeschisă la cererea uneia dintre persoanele vătămate.