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Justitie· 2 min citire

Perchezițiile continuă la Mogoșoaia, după mai bine de 4 ore: fostul candidat la prezidențiale, ridicat din trafic de DIICOT într-un dosar de înșelăciune LIVE TEXT

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 sept. 2026, 11:14
Actualizat21 sept. 2026, 11:24

Călin Georgescu a fost săltat din trafic în localitatea Otopeni, la primele ore ale dimineții, în timp ce se ducea la înot. Procurorii DIICOT l-au dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au început perchezițiile care continuă și la această oră. De aproape 5 ore, au loc aceste verificări la casa fostului candidat la prezidențiale. Georgescu este acuzat că, alături de alți doi indivizi, ar fi păcălit o persoană să trimită garanții bancare de peste un milion de euro cu promisiunea că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro. Acuzațiile din acest dosar, în care ar putea fi audiată și Cristela Georgescu, sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat.

SCHEMA ÎNȘELĂCIUNII - SURSE

Călin Georgescu, spun anchetatorii, ar fi coordonat acest grup infracțional și l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen lui Răzvan Leu ca intermediar pentru acea finanțare. Pentru obținerea acestei finanțări l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen, după care Georgescu și Ion Negoescu, care a mers și el la audieri, spun sursele citate de Realitatea PLUS, ar fi prezentat firma elvețiană Mercando drept o posibilă sursă de finanțare. Această firmă apare într-un contract ca și creditor, adică firma care urma să împrumute banii.

Ulterior apare și suma de 1,1 milioane de euro descrisă în această schemă drept garanție, care ar fi fost însă direcționată către un alt cont, respectiv către o altă instituție care ar avea legături rusești.

Italianul Massimiliano Arena, după ce ar fi discutat cu Ionel Rusen, ar fi preluat controlul firmei Wealth Bank din Marea Britanie.

UPDATE 11:00 - Continuă perchezițiile la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Anchetatorii au ieșit cu primele probe, care urmează să fie supuse expertizei. Este vorba atât despre documente fizice, cât și despre dispozitive electronice, precum tablete, laptopuri și telefoane.

Anchetatorii vor să verifice conținutul acestor dispozitive și să stabilească dacă în urma analizării lor vor fi identificate probe care să stea la baza acuzațiilor din dosar.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, după finalizarea perchezițiilor, Călin Georgescu urmează să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri. Conform acelorași surse, la sediul DIICOT ar urma să ajungă și soția sa, Cristela.

În jurul orei 6:00, anchetatorii au descins la locuința lui Călin Georgescu. Acesta a fost ridicat din trafic, în Otopeni, în timp ce se îndrepta către un bazin de înot împreună cu fiul său.

Ulterior, Călin Georgescu a fost dus la locuința din Mogoșoaia, unde, în jurul orei 7:00, a ajuns și avocatul său. Din acel moment au început perchezițiile, care continuă și la această oră.

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