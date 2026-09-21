Perchezițiile continuă la Mogoșoaia, după mai bine de 4 ore: fostul candidat la prezidențiale, ridicat din trafic de DIICOT într-un dosar de înșelăciune LIVE TEXT

Publicat 21 sept. 2026, 11:14 Actualizat 21 sept. 2026, 11:24

Călin Georgescu a fost săltat din trafic în localitatea Otopeni, la primele ore ale dimineții, în timp ce se ducea la înot. Procurorii DIICOT l-au dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au început perchezițiile care continuă și la această oră. De aproape 5 ore, au loc aceste verificări la casa fostului candidat la prezidențiale. Georgescu este acuzat că, alături de alți doi indivizi, ar fi păcălit o persoană să trimită garanții bancare de peste un milion de euro cu promisiunea că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro. Acuzațiile din acest dosar, în care ar putea fi audiată și Cristela Georgescu, sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat.

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