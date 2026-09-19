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Justitie· 2 min citire
Femeie trimisă în judecată pentru o recenzie negativă pe Facebook
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Publicat19 sept. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS
O clientă din Galați a ajuns în instanță după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje în care critica un salon de înfrumusețare. Nemulțumirea femeii ar fi pornit de la un serviciu de vopsire a părului, însă conflictul a escaladat ulterior în mediul online.
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