Femeie trimisă în judecată pentru o recenzie negativă pe Facebook

Publicat 19 sept. 2026, 08:56 Sursă Realitatea PLUS

O clientă din Galați a ajuns în instanță după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje în care critica un salon de înfrumusețare. Nemulțumirea femeii ar fi pornit de la un serviciu de vopsire a părului, însă conflictul a escaladat ulterior în mediul online.

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