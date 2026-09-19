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Justitie· 2 min citire

Femeie trimisă în judecată pentru o recenzie negativă pe Facebook

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Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 sept. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS

O clientă din Galați a ajuns în instanță după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje în care critica un salon de înfrumusețare. Nemulțumirea femeii ar fi pornit de la un serviciu de vopsire a părului, însă conflictul a escaladat ulterior în mediul online.

Potrivit informațiilor din dosar, clienta ar fi fost nemulțumită de rezultatul serviciului și ar fi început să posteze mesaje pe un grup de Facebook. În timp ce își exprima criticile la adresa salonului, femeia ar fi făcut și afirmații considerate amenințătoare la adresa patroanei.

Mesajele publicate pe Facebook au ajuns în instanță

Reprezentanții salonului și persoanele vizate de mesajele publicate pe rețeaua de socializare au considerat că postările le-au afectat imaginea și reputația și au apelat la instanță.

Judecătorii au analizat mesajele publicate de femeie și impactul acestora asupra patroanei salonului, unei angajate și societății care administrează afacerea.

În urma procesului, instanța a stabilit plata unor despăgubiri pentru prejudiciul reclamat. Astfel, femeia a fost obligată să achite 2.500 de lei patroanei salonului, 2.500 de lei angajatei și 1.500 de lei salonului.

Femeia trebuie să publice și hotărârea instanței

Pe lângă plata despăgubirilor, instanța a dispus și o măsură care vizează direct pagina de Facebook unde au fost publicate mesajele.

Femeia trebuie să publice pe aceeași pagină hotărârea instanței, astfel încât utilizatorii care au văzut postările inițiale să poată afla și soluția pronunțată în acest caz.

Situația arată cum un conflict pornit de la nemulțumirea unui client față de un serviciu oferit de un salon poate ajunge să aibă consecințe juridice atunci când mesajele publicate în mediul online depășesc limitele unei simple opinii și afectează drepturile sau imaginea altor persoane.

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