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Politica· 1 min citire

Criză în negocierile pentru viitorul Guvern: partidele nu se înțeleg pe premier. Când ar putea Nicușor Dan să facă desemnarea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 10:17
Actualizat12 sept. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Guvern sunt din nou în impas. Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea săptămâna viitoare, iar partidele ar putea fi chemate la consultări înainte de acest pas. Formațiunile nu ajung la un acord în ceea ce privește numele de premier vehiculate până acum. Social democrații susțin că propunerea lor rămâne Sorin Grindeanu, iar PNL și USR spun că sunt gata de anticipate.

Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea premierului săptămâna viitoare, înainte de deplasarea sa în Statele Unite, unde va participa la reuniunea ONU. Înaintea desemnării, șeful statului este așteptat să cheme partidele la noi consultări.

Negocierile pentru formarea noului Guvern rămân însă blocate, în condițiile în care între formațiunile politice persistă tensiuni privind atât formula guvernamentală, cât și numele viitorului premier.

PSD susține că va vota doar un Guvern construit în jurul Partidului Social Democrat. În schimb, PNL și USR afirmă în continuare că nu vor susține un executiv din care să facă parte PSD și iau în calcul inclusiv varianta alegerilor anticipate.

Discuțiile sunt complicate și de numele premierului. În ultima perioadă a fost vehiculată varianta lui Luca Niculescu, însă nu toate formațiunile sunt de acord cu această propunere. Liberalii au transmis, de exemplu, că nu ar vota nici măcar un cabinet tehnocrat.

După desemnarea premierului, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri, pentru a prezenta programul de guvernare și pentru a obține susținerea unei majorități parlamentare. Misiunea este complicată de configurația actuală a Parlamentului, unde majoritatea este puternic fragmentată.

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