Criză în negocierile pentru viitorul Guvern: partidele nu se înțeleg pe premier. Când ar putea Nicușor Dan să facă desemnarea

Publicat 12 sept. 2026, 10:17 Actualizat 12 sept. 2026, 10:19 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Guvern sunt din nou în impas. Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea săptămâna viitoare, iar partidele ar putea fi chemate la consultări înainte de acest pas. Formațiunile nu ajung la un acord în ceea ce privește numele de premier vehiculate până acum. Social democrații susțin că propunerea lor rămâne Sorin Grindeanu, iar PNL și USR spun că sunt gata de anticipate.

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