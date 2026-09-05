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Rusia are o nouă condiție pentru a pune capăt războiului cu Ucraina: mesaj către administrația Trump

Vladimir Putin si Donald Trump

Vladimir Putin si Donald Trump

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 11:25
Actualizat5 sept. 2026, 11:31

Statele Unite "ar trebui să ia în considerare realitățile de pe teren în orice soluționare a conflictului dintre Rusia și Ucraina”, a transmis sâmbătă, 5 septembrie 2026, viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, într-un interviu pentru TASS. Potrivit acestuia, situația se schimbă în detrimentul Kievului.

"Întrebarea-cheie este măsura în care administraţia americană este pregătită să investească în găsirea unei soluţii reale la criza actuală, având în vedere realităţile de pe teren", a declarat Riabkov pentru TASS, când i s-a solicitat un comentariu legat de o posibilă vizită la Moscova a trimişilor speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Trump a confirmat vineri, aşa cum au relatat mass-media, că cei doi vor călători la Moscova şi Kiev în acest sfârşit de săptămână, în încercarea de a relua discuţiile dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt războiului, informează EFE, citat de Agerpres.

Tot vineri, Trump a reiterat ideea că preşedintele rus Vladimir Putin "nu are nicio intenţie de a ataca" NATO, după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig la începutul lunii august.

Witkoff, trimisul special al Casei Albe, şi Kushner, ginerele lui Trump, ar urma să se întâlnească sâmbătă la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin şi ulterior vor călători la Kiev pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aceasta fiind prima întâlnire dintre cei doi negociatori şi liderul ucrainean.

Călătoria este negociată de săptămâni bune, potrivit unor surse americane citate de The New York Times, care au detaliat că Washingtonul doreşte ca Ucraina şi Rusia să îşi oprească temporar atacurile cât timp emisarii americani se află în regiune.

Ziarul notează că nu este clar dacă Witkoff şi Kushner vor prezenta o nouă propunere de pace sau vor face presiuni pentru rezolvarea problemelor restante.

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