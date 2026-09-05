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Extern· 2 min citire
Rusia are o nouă condiție pentru a pune capăt războiului cu Ucraina: mesaj către administrația Trump
Vladimir Putin si Donald Trump
Publicat5 sept. 2026, 11:25
Actualizat5 sept. 2026, 11:31
Statele Unite "ar trebui să ia în considerare realitățile de pe teren în orice soluționare a conflictului dintre Rusia și Ucraina”, a transmis sâmbătă, 5 septembrie 2026, viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, într-un interviu pentru TASS. Potrivit acestuia, situația se schimbă în detrimentul Kievului.
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