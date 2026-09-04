Tesla lansează taxiurile fără șofer, dar legislația este pusă la încercare: Ce se întâmplă pe drumurile publice | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 22:21

Tesla a lansat primele teste comerciale cu robotaxiul Cybercab pe drumurile publice din Austin, Texas, operând curse pe trasee delimitate. În paralel, Autoritatea Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a demarat o evaluare riguroasă pentru a verifica dacă vehiculul complet autonom respectă normele federale de siguranță rutieră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre robotaxi tesla