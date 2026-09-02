Frauda cu „hackeri-fantomă” explicată: de ce e periculoasă și cum te protejezi

Publicat 2 sept. 2026, 09:15 Actualizat 2 sept. 2026, 09:24

Escrocii pot construi o poveste în mai multe etape, pretinzând că sunt specialiști IT, angajați ai unei bănci sau reprezentanți ai autorităților. Victima este speriată că își va pierde banii și ajunge să-i transfere singură într-un cont controlat de infractori.

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