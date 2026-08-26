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Politica· 2 min citire
Ancheta șpăgii din biroul lui Bolojan. Implicarea Cristinei Trăilă
Publicat26 aug. 2026, 10:59
Actualizat26 aug. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS
Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, este urmărită penal în dosarul șpăgii pe care ar fi dat-o Fănel Bogos pentru a ajunge în biroul premierului. Subalterna prim-ministrului pe care nu îl mai vrea nimeni este acuzată de procurorii anticorupție din Iași că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui, pe care afaceristul ar fi încercat să-l îndepărteze prin intervenții și relații la nivel politic.
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