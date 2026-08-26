Ancheta șpăgii din biroul lui Bolojan. Implicarea Cristinei Trăilă

Publicat 26 aug. 2026, 10:59 Actualizat 26 aug. 2026, 11:15 Sursă Realitatea PLUS

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, este urmărită penal în dosarul șpăgii pe care ar fi dat-o Fănel Bogos pentru a ajunge în biroul premierului. Subalterna prim-ministrului pe care nu îl mai vrea nimeni este acuzată de procurorii anticorupție din Iași că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui, pe care afaceristul ar fi încercat să-l îndepărteze prin intervenții și relații la nivel politic.

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