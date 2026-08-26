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Politica· 2 min citire

Ancheta șpăgii din biroul lui Bolojan. Implicarea Cristinei Trăilă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 10:59
Actualizat26 aug. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, este urmărită penal în dosarul șpăgii pe care ar fi dat-o Fănel Bogos pentru a ajunge în biroul premierului. Subalterna prim-ministrului pe care nu îl mai vrea nimeni este acuzată de procurorii anticorupție din Iași că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui, pe care afaceristul ar fi încercat să-l îndepărteze prin intervenții și relații la nivel politic.

Premierul demis al României a venit cu prima reacție în cazul secretarului general adjunct al Guvernului. Acesta spune că se așteaptă să ajungă la audieri și că a chemat-o la o discuție astăzi pe Cristina Trăilă pentru a vedea acuzațiile care i se aduc, apoi va lua o decizie. Intrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos, premierul demis spune ca nu a luat niciun ban pentru a se vedea cu omul de afaceri.

Bolojan nu neagă faptul că ar putea ajunge la audieri

„Am văzut comunicatul Parchetului, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă.

Am rugat-o să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua o decizie după discuția pe care o s-o am cu dânsa.

Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier, la cea întâlnire, prin colegul care, la rândul lui, este și el suspect în acest caz.

În afară de ceea ce am văzut astăzi, în ce context este dânsa implicată, dar niciodată cineva, ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban.

Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța. Trebuie să văd, v-am spus, care este situația.

Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba.

Nu mă aștept să fiu audiat, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.

E o audiere dacă ar fi o situație de genul acesta pe care nu văd o formulă de implicație.”, a zis Ilie Bolojan.

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