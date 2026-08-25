Marius Tucă, despre războiul dintre palate: ”Arată o descompunere a statului român la cel mai înalt nivel”

Jurnalistul Marius Tucă a comentat audierea anunțată pe surse pentru Ilie Bolojan în dosarul în care este cercetată Cristina Trăilă și a vorbit despre implicațiile politice ale anchetei.
Anunțul privind urmărirea penală a Cristinei Trăilă și informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar urma să fie chemat la DNA au provocat o reacție din partea jurnalistului Marius Tucă. Acesta a comentat în direct situația și a pus audierea anunțată pentru premier în legătură cu o serie de episoade politice și judiciare din ultima perioadă.
În intervenția sa la Realitatea PLUS, Marius Tucă a amintit inclusiv întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, precum și situația lui Dominic Fritz.
„Asta înseamnă al zecelea sfârșit din tot atâtea care se întâmplă din momentul în care a fost demis. Să nu uităm episodul legat de întâlnirea din biroul președintelui Senatului, întâlnire între Bolojan și Simina Tănăsescu. Ar fi trebuit atunci, am trecut prea ușor peste asta, ar fi trebuit atunci ca și Bolojan, și Simina Tănăsescu să-și dea demisia, mai ales că tot ceea ce au invocat ei în legătură cu această întâlnire n-avea nicio legătură cu realitatea.”
Întâlnirea dintre Bolojan și Simina Tănăsescu
Jurnalistul a continuat să facă referire la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, susținând că aceasta ar fi avut legătură cu articolul de lege care îl vizează pe Dominic Fritz.
„A fost o întâlnire secretă în care Bolojan i-a cerut practic să declare neconstituțional acel articol care îl vizează pe Dominic Fritz. Apropo de Dominic Fritz, văd acum că se face mare caz și este invocat chiar în abordarea celor de la PPE și Renew, faptul că e cetățean german. Nu are nicio legătură cu cetățenia lui Fritz faptul că el este incompatibil. A fost declarat incompatibil de două instanțe, Curtea de Apel și apoi de Înalta Curte de Casație și Justiție, și Fritz trebuia din momentul acela să plece.”
Afirmațiile jurnalistului au venit în contextul în care în spațiul public au fost discutate atât situația lui Dominic Fritz, cât și demersurile politice legate de aplicarea legislației privind incompatibilitățile și conflictele de interese.
Dosarul lui Fănel Bogoș, readus în discuție
Marius Tucă a făcut apoi referire la dosarul în care este cercetată Cristina Trăilă și la întâlnirile care au avut loc la Palatul Victoria.
„Iar în ceea ce-l privește pe Bolojan, ne aducem aminte foarte bine de acea întâlnire din biroul său cu domnul Bogos sau cum îl cheamă, cel cu puii cu salmonella, că de-asta a avut loc acea intervenție și acum dosarul merge mai departe. Intervenția era legată de schimbarea șefului DSVSA, și e vorba și de peste un milion de euro mită și toate astea duc la Bolojan.”
Conflictul dintre palate
Marius Tucă a susținut că Ilie Bolojan ar trebui să renunțe la funcția sa dacă dorește să își continue activitatea politică. Jurnalistul a vorbit, de asemenea, despre informațiile pe care le-ar avea cu privire la chemarea lui Bolojan la DNA și a descris situația drept parte a unui conflict mai amplu între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria.
„Eu cred că Ilie Bolojan, dacă vrea să mai rămână pe scena politică, ar trebui să demisioneze mâine. Am înțeles din informațiile pe care le am că va fi chemat și la DNA, dar asta face parte și dintr-un război al celor două palate, dacă e să fim sinceri până la capăt, și anume palatele Cotroceni și Victoria, tot acest război dus din momentul în care a fost demis a continuat inclusiv în justiție, ne aducem aminte de acele decizii date de instanță în legătură cu hotărârile luate la congresul PNL. Și acest tablou, spuneam într-o altă intervenție la voi la Realitatea, arată o descompunere a statului român la cel mai înalt nivel”