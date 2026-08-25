Gabriela Firea reacționează după cererea de suspendare a banilor din PNRR. Atac dur la adresa USR și apel către PNL

Gabriela Firea critică demersul liderilor europeni ai Renew și PPE privind suspendarea a 770 de milioane de euro din PNRR și acuză USR că a furnizat informații false la Bruxelles.
Gabriela Firea reacționează la solicitarea transmisă Comisiei Europene
Europarlamentarul Gabriela Firea a transmis o poziție după scrisoarea adresată Comisiei Europene de liderii europeni ai Renew și PPE, prin care este solicitată suspendarea unor fonduri în valoare de 770 de milioane de euro din PNRR.
În mesajul său, Gabriela Firea vorbește despre aplicarea statului de drept în România și susține că problemele interne trebuie soluționate prin respectarea legislației naționale.
„România vrea și poate să-și facă singură ordine în propria „ogradă”. Și nici nu-și negociază statul de drept cu partenerii externi !
Cererea de blocare a celor 770 de milioane de euro din PNRR, transmisă de liderii europeni ai RENEW și PPE, este rezultatul direct al intoxicărilor și minciunilor USR la nivel european.”
Europarlamentarul PSD susține că solicitarea privind banii din PNRR are legătură cu informațiile transmise la nivel european în contextul situației politice și juridice din România.
Firea îl menționează în declarația sa pe Dominic Fritz și îl acuză pe USR că ar încerca să își protejeze liderul prin intermediul unor demersuri la Bruxelles.
„Asistăm la acțiunile unui partid dispus să-și saboteze propria țară la Bruxelles doar pentru a-și proteja un lider prins în conflict de interese, cu o decizie definitivă a instanței.
Statul de drept înseamnă aplicarea legii pentru toți.”
Gabriela Firea invocă situația lui Dominic Fritz și Legea ANI
În continuarea mesajului, Gabriela Firea face referire la situația lui Dominic Fritz și la modul în care consideră că trebuie aplicată legislația privind incompatibilitățile și conflictele de interese.
Europarlamentarul susține că respectarea statului de drept presupune aplicarea acelorași reguli pentru toate persoanele aflate în situații similare.
„Menținerea în funcție ale unui primar dovedit că a fost în conflict de interese, în disprețul deciziilor definitive ale Justiției, nu înseamnă stat de drept. Dominic Fritz a fost condamnat de două instanțe pentru conflict de interese, conform unei legislații naționale aflate în vigoare de mulți ani.”
Firea aduce în discuție și Legea ANI, despre care afirmă că a trecut prin analiza Curții Constituționale a României.
În declarația sa, ea susține că această legislație nu se aplică exclusiv liderului USR și menționează și situația altor aleși locali.
„Legea ANI a fost analizată de CCR și este în deplin acord cu Constituția. Această lege nu îl vizează doar pe liderul USR, aceasta fiind o minciună prin care politicienii români i-au manipulat pe liderii europeni. Alți 47 de aleși locali vor rămâne fără mandat din motive de incompatibilitate sau conflict de interese.”
Mesajul europarlamentarului pentru PNL
Un alt punct al reacției Gabrielei Firea îl reprezintă poziționarea PNL în această dispută, în condițiile în care liberalii fac parte din PPE.
Europarlamentarul PSD amintește că parlamentarii PNL au votat Legea ANI și consideră că aceștia trebuie să explice public această poziție în contextul solicitării venite de la nivel european.
„Interesant este că parlamentarii PNL au votat Legea ANI. În calitatea lor de membri PPE, liberalii au obligația să iasă public, să spună adevărul și să demonteze această mistificare.”
Firea leagă această situație și de modul în care România și-a îndeplinit obligațiile asumate prin PNRR. În opinia exprimată de europarlamentar, legislația privind integritatea reprezintă un element important pentru statul de drept.
„România a îndeplinit corect acel jalon PNRR, iar legea servește statului de drept prin consolidarea integrității.”
Firea critică poziția PNL în disputa privind fondurile PNRR
În aceeași declarație, Gabriela Firea susține că lipsa unei reacții publice din partea liberalilor ar avea implicații politice, raportat la faptul că parlamentarii PNL au votat Legea ANI.
Europarlamentarul PSD leagă această poziție de disputa privind fondurile europene și afirmă că PNL ar trebui să își asume votul exprimat anterior.
„Tăcerea PNL ar însemna dezicerea de propriul vot și o complicitate cu USR, în dauna țării și a banilor care ni se cuvin pe drept.”
Declarația continuă cu poziționarea PSD față de demersul făcut la nivel european. Gabriela Firea susține că partidul consideră solicitarea privind suspendarea fondurilor o presiune politică asupra României.
„PSD consideră demersul de la nivel european drept o presiune politică injustă, determinată pur și simplu de necunoașterea și ignorarea faptelor reale.”
Votul final privind Legea ANI
În partea finală a declarației, Gabriela Firea prezintă și poziția pe care PSD intenționează să o susțină la votul final din Senat în privința Legii ANI.
Social-democrații își mențin, potrivit europarlamentarului, poziția privind forma legislației care urmează să fie susținută în Parlament.
„PSD rămâne consecvent: la votul final din Senat, vom susține varianta Legii ANI exact în acord cu opinia judecătorilor Curții Constituționale.”