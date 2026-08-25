PSD cere demisia imediată a Cristinei Trăilă, după punerea sub acuzare în dosarul DNA privind presupus trafic de influență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 14:39

PSD solicită demisia imediată a secretarului general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de procurorii DNA într-un dosar care vizează presupus trafic de influență. Social-democrații îi cer explicații și fostului premier Ilie Bolojan, susținând că numele acestuia apare în anchetă și invocând responsabilitatea politică pentru numirea în funcție a Cristinei Trăilă.

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