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Politica· 2 min citire

PSD cere demisia imediată a Cristinei Trăilă, după punerea sub acuzare în dosarul DNA privind presupus trafic de influență

PSD

PSD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 14:39

PSD solicită demisia imediată a secretarului general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de procurorii DNA într-un dosar care vizează presupus trafic de influență. Social-democrații îi cer explicații și fostului premier Ilie Bolojan, susținând că numele acestuia apare în anchetă și invocând responsabilitatea politică pentru numirea în funcție a Cristinei Trăilă.

PSD a cerut demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar care vizează acuzații de trafic de influență.

Într-un comunicat de presă, social-democrații susțin că ancheta penală are implicații asupra imaginii Guvernului și solicită, totodată, explicații din partea fostului premier Ilie Bolojan, al cărui nume este menționat în contextul dosarului, potrivit afirmațiilor PSD.

Formațiunea afirmă că Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia lui Ilie Bolojan și susține că acesta poartă o responsabilitate politică pentru această numire.

„Prim-ministrul demis Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, după ce DNA l-a pus sub acuzare pe secretarul general adjunct al Guvernului

PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș.

Totodată, premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României.

PSD subliniază că doamna Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României!”, se arată în comunicatul formațiunii.

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