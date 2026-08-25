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Politica· 2 min citire

Incident stânjenitor în Senat: Vasile Blaga a apărut dezbrăcat într-o ședință transmisă online VIDEO

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 aug. 2026, 14:22

Moment bizar în Senat, marți, în timpul unei ședințe comune transmisă online. Senatorul PNL Vasile Blaga a intrat prin videoconferință pentru a interveni într-o dezbatere legislativă, însă activarea camerei foto/video a provocat amuzamentul colegilor după un incident tehnic neașteptat.

Un moment neașteptat a marcat lucrările comisiilor reunite de Administrație și Ape din Senat. Senatorul PNL Vasile Blaga a intervenit prin videoconferință într-o dezbatere aprinsă, însă activarea camerei video a generat hohote de râs printre parlamentari, după ce acesta a apărut pe ecran fără haine.

Cum s-a produs gafa tehnică din timpul dezbaterilor pe legea urșilor

Incidentul a avut loc în mijlocul unui schimb dur de replici între senatoarea Nadia Cerva (din grupul PACE) și președintele de ședință, senatorul AUR Vasilică Potecă. Subiectul aflat pe ordinea de zi viza cererea de reexaminare transmisă de președintele Nicușor Dan privind stabilirea cotelor de împușcare la urși.

În încercarea de a interveni și de a taxa insistența Nadiei Cerva, Vasile Blaga și-a pornit camera video direct de pe telefon sau tabletă, fără să realizeze că apare dezbrăcat în fața colegilor.

Reacția parlamentarilor și replicile din sală

Fără să știe ce imagini transmite, liberalul i s-a adresat direct senatoarei Cerva:

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile”, a transmis Blaga, explicând că procedura de reexaminare nu mai permitea depunerea de noi amendamente.

Colegii din sală au sesizat rapid ipostaza stânjenitoare și i-au strigat imediat parlamentarului să își oprească transmisia:

  • „Domnule Blaga, închideți camera!”, au strigat senatorii prezenți în sală, vizibil amuzați.

  • „E la Techirghiol”, a comentat un alt parlamentar, făcând aluzie la faptul că Blaga s-ar afla la tratament sau la plajă.

Bâlba tehnică a întrerupt pentru câteva minute ședința tensionată din Parlament, în care Nadia Cerva îi acuza anterior pe conducătorii comisiei că nu le permit aleșilor să își susțină argumentele.

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