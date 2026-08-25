Incident stânjenitor în Senat: Vasile Blaga a apărut dezbrăcat într-o ședință transmisă online VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 aug. 2026, 14:22

Moment bizar în Senat, marți, în timpul unei ședințe comune transmisă online. Senatorul PNL Vasile Blaga a intrat prin videoconferință pentru a interveni într-o dezbatere legislativă, însă activarea camerei foto/video a provocat amuzamentul colegilor după un incident tehnic neașteptat.

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