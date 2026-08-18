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Extern· 1 min citire

Un pensionar din Rusia a încercat să doboare dronele cu pușca. Autoritățile nu au fost impresionate: l-au lăsat fără armă și fără bani în buzunar

Dronă

Dronă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 15:24
Actualizat18 aug. 2026, 15:25

Un pensionar din Rusia a fost amendat după ce a încercat să doboare cu o pușcă drone care zburau în apropierea locuinței sale. Bărbatul a primit o amendă de 40.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 470 de dolari, iar instanța a dispus și confiscarea armei folosite.

A deschis focul asupra dronelor lângă propria casă

Decizia a fost pronunțată de o instanță din satul Ilan, în regiunea Volgograd, potrivit publicației Viorstka.

Documentele oficiale arată că pensionarul a deschis focul asupra unor vehicule aeriene fără pilot (UAV) în momentul în care acestea se aflau în apropierea casei sale.

După ce a tras asupra dronelor, bărbatul a apelat un număr de urgență pentru a anunța incidentul. Acesta le-ar fi indicat autorităților și locul în care se presupunea că ajunseseră dronele distruse.

Pensionarul a predat și pușca

Bărbatul nu s-a limitat la raportarea incidentului, ci a predat autorităților și arma de foc pe care o folosise pentru a încerca să doboare dronele.

Cu toate acestea, gestul său nu a fost considerat justificat de instanță.

Judecătorii au stabilit că pensionarul a comis o „încălcare gravă”, motivând că acțiunea sa „ar fi putut pune în pericol viața şi sănătatea cetăţenilor”.

În urma deciziei, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 40.000 de ruble, iar pușca folosită pentru a trage asupra dronelor a fost confiscată.

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