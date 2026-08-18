Un pensionar din Rusia a încercat să doboare dronele cu pușca. Autoritățile nu au fost impresionate: l-au lăsat fără armă și fără bani în buzunar

Publicat 18 aug. 2026, 15:24 Actualizat 18 aug. 2026, 15:25

Un pensionar din Rusia a fost amendat după ce a încercat să doboare cu o pușcă drone care zburau în apropierea locuinței sale. Bărbatul a primit o amendă de 40.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 470 de dolari, iar instanța a dispus și confiscarea armei folosite.

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