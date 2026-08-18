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Bilanțul cutremurătorelor din Venezuela urcă la peste 6.400 de morți. Rudele caută încă victime printre dărâmături

Cutremur Venezuela/ Profimedia

Cutremur Venezuela/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:49

Bilanțul dublului cutremur care a lovit Venezuela în luna iunie a ajuns la 6.438 de morți, potrivit unei noi estimări anunțate de președintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez. La aproape două luni de la tragedie, salvatorii și rudele victimelor continuă să caute trupuri printre dărâmături, relatează AFP.

Noul bilanț este cu 137 de victime mai mare decât cel anunțat pe 10 august, când autoritățile raportau 6.301 morți. Persoanele ale căror trupuri nu au fost găsite sunt în continuare considerate dispărute.

Cutremurele, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs pe 24 iunie, în largul coastelor statului La Guaira, situat la nord de Caracas. Seismele au provocat prăbușirea a cel puțin 190 de clădiri.

Zeci de mii de locuințe, afectate

Potrivit autorităților venezuelene, aproape 60.000 de locuințe au fost afectate de cutremure, dintre care peste 24.000 sunt în prezent nelocuibile.

Mii de oameni rămași fără locuințe trăiesc în tabere temporare, în condiții dificile. Situația lor s-a agravat în weekend, când ploile puternice au distrus mai multe corturi în care erau adăpostiți sinistrați în unele tabere din Caracas.

Promisiunile Guvernului

Guvernul interimar condus de Delcy Rodriguez a promis că va construi și pune la dispoziție locuințe pentru persoanele afectate de dezastru.

Până acum au fost disponibile 335 de locuințe din cele 4.000 promise până la sfârșitul anului. Autoritățile nu au publicat, până în prezent, date oficiale privind numărul total al persoanelor încă date dispărute.

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