Bilanțul cutremurătorelor din Venezuela urcă la peste 6.400 de morți. Rudele caută încă victime printre dărâmături

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:49

Bilanțul dublului cutremur care a lovit Venezuela în luna iunie a ajuns la 6.438 de morți, potrivit unei noi estimări anunțate de președintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez. La aproape două luni de la tragedie, salvatorii și rudele victimelor continuă să caute trupuri printre dărâmături, relatează AFP.

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