Atac rusesc cu rachete în Harkov. Cel puțin 10 civili au fost uciși, iar alte opt persoane au fost rănite

Cel puțin zece civili au fost uciși într-un atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Pecenegi, din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei. Informația a fost anunțată marți de guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, informează agențiile de știri.
Potrivit informațiilor preliminare prezentate de autoritățile ucrainene, alte opt persoane au fost rănite în urma atacului și primesc îngrijiri medicale.
„Conform informaţiilor preliminare, zece oameni au murit. Încă opt au fost răniţi şi primesc întreaga asistenţă medicală necesară”, a scris el pe Telegram.
Locuințe și mai multe clădiri au fost avariate
Atacul nu s-a soldat doar cu victime. Potrivit informațiilor transmise de guvernatorul regiunii Harkov, aproximativ zece locuințe au fost afectate în urma loviturilor.
Printre obiectivele avariate se numără și o cafenea, un oficiu poștal și un magazin. De asemenea, cel puțin șapte autoturisme personale au fost distruse sau avariate în urma atacului.
Pecenegi se află în regiunea Harkov, una dintre zonele din nord-estul Ucrainei afectate în mod repetat de atacurile rusești.
Ucraina nu mai anunță regulat numărul rachetelor lansate
Autoritățile ucrainene nu mai comunică în mod regulat numărul rachetelor lansate de Rusia asupra teritoriului țării, notează EFE.
Agenția explică faptul că această situație intervine într-un moment în care capacitatea limitată a apărării antiaeriene ucrainene face mai dificilă interceptarea proiectilelor lansate de forțele ruse.
În schimb, Forțele Aeriene Ucrainene au prezentat date referitoare la atacul cu drone desfășurat în noaptea de luni spre marți.
Potrivit acestora, forțele ruse au lansat 147 de drone de atac și de alt tip. Dintre acestea, 111 au fost neutralizate.
Impacturile au fost raportate în 19 locuri, în timp ce fragmente provenite de la dronele doborâte au căzut în alte trei locuri.
Alte victime în regiunea Zaporojie
Atacurile rusești au provocat victime și în sudul Ucrainei.
Doi civili, un bărbat și o femeie, au fost uciși luni noapte în regiunea Zaporojie, în urma unui atac cu drone rusești.
Astfel, bilanțul victimelor civile raportate în ultimele atacuri se adaugă unei perioade în care numărul persoanelor ucise și rănite în Ucraina a crescut semnificativ.
Cea mai letală lună pentru civili din mai 2022
Potrivit unui raport al Misiunii Națiunilor Unite de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), citat de AFP, luna trecută a înregistrat cel mai ridicat număr de victime civile din Ucraina din mai 2022.
Documentul indică 437 de civili uciși și 2.610 răniți pe parcursul lunii respective.
Datele prezentate de Misiunea Națiunilor Unite reflectă astfel amploarea pierderilor în rândul populației civile în contextul continuării atacurilor asupra teritoriului ucrainean.