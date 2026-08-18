Atac rusesc cu rachete în Harkov. Cel puțin 10 civili au fost uciși, iar alte opt persoane au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 11:19

Cel puțin zece civili au fost uciși într-un atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Pecenegi, din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei. Informația a fost anunțată marți de guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, informează agențiile de știri.

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