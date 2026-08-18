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Navă lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz

Vas în strâmtoarea Ormuz

Vas în strâmtoarea Ormuz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 07:43
Actualizat18 aug. 2026, 08:01

Organizaţia britanică pentru operaţiuni comerciale maritime a primit o sesizare conform căreia o navă a fost lovită luni de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, provocând o victimă la bord

Nava „efectua un tranzit de ieşire” pe această cale navigabilă strategică în acel moment, anunţă CNN, citat de nwes.ro.

„Impactul a provocat avarii la sala motoarelor şi a dus la rănirea unui membru al echipajului. Restul echipajului este asistat în prezent de Paza de Coastă din Oman”, a precizat organizaţia.

Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la victimă.

Incidentul a avut loc pe fondul unui trafic redus în strâmtoare, cel puţin trei nave comerciale trecând prin aceasta în ultimele 24 de ore, conform datelor publicate luni de MarineTraffic.

Omanul nu a răspuns public la ameninţările repetate ale preşedintelui Donald Trump de a ataca ţara dacă aceasta „se interpune” în calea eforturilor de deblocare și normalizare a traficului prin strâmtoare.

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