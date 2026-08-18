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Extern· 1 min citire
Navă lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz
Vas în strâmtoarea Ormuz
Publicat18 aug. 2026, 07:43
Actualizat18 aug. 2026, 08:01
Organizaţia britanică pentru operaţiuni comerciale maritime a primit o sesizare conform căreia o navă a fost lovită luni de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, provocând o victimă la bord
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