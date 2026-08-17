Propunerea partidului „Reform UK” care îi afectează pe românii din Marea Britanie: Fără beneficii sociale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 19:22

Partidul populist Reform UK, condus de Nigel Farage, propune o măsură radicală care vizează direct comunitatea de români din Regatul Unit. Dacă va câștiga alegerile și va prelua puterea, formațiunea politică intenționează să elimine complet accesul cetățenilor străini la ajutoare sociale, inclusiv pentru rezidenții legal din Uniunea Europeană. Planul extrem propus de Farage ar putea lăsa mii de familii de români fără beneficiile și sprijinul financiar acordat de statul britanic.

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