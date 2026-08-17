Propunerea partidului „Reform UK” care îi afectează pe românii din Marea Britanie: Fără beneficii sociale

Partidul populist Reform UK, condus de Nigel Farage, propune o măsură radicală care vizează direct comunitatea de români din Regatul Unit. Dacă va câștiga alegerile și va prelua puterea, formațiunea politică intenționează să elimine complet accesul cetățenilor străini la ajutoare sociale, inclusiv pentru rezidenții legal din Uniunea Europeană. Planul extrem propus de Farage ar putea lăsa mii de familii de români fără beneficiile și sprijinul financiar acordat de statul britanic.
Planul radical propus de formațiunea de extremă-dreapta Reform UK privind eliminarea ajutoarelor sociale pentru rezidenții străini declanșează dezbateri aprinse pe scena politică de la Londra. Măsura, care ar lovi direct și comunitatea de români stabilită legal în Regatul Unit, are drept scop declarat reducerea cheltuielilor bugetare cu o sumă uriașă: 21 de miliarde de lire sterline (aproximativ 24,57 miliarde de euro) pe an, la finalul unei perioade de aplicare de cinci ani.
Inițiativa condusă de Nigel Farage s-a lovit de o opoziție fermă din partea guvernului laburist, dar și a conservatorilor. Cu toate acestea, liderii populiști își mențin discursul dur orientat împotriva beneficiilor sociale acordate imigranților.
Modificări majore ale acordului privind Brexitul
Implementarea unei astfel de măsuri nu reprezintă doar o decizie internă, ci și un obstacol diplomatic major. Tăierea beneficiilor pentru străini ar impune o renegociere directă a acordului privind Brexitul semnat cu Uniunea Europeană, document care garantează că cetățenii europeni cu statut de rezident permanent au drepturi egale cu cele ale cetățenilor britanici în ceea ce privește asistența socială.
Efectele de rundă a doua s-ar răsfrânge rapid și asupra cetățenilor britanici stabiliți în țările membre UE. Pe baza principiului reciprocității, aceștia ar risca să piardă la rândul lor accesul la sprijin financiar și beneficii sociale în statele europene unde își au reședința.
Argumentele „Reform UK”: Discurs dur împotriva subvenționării străinilor
Reprezentanții partidului susțin că actualul sistem pune o presiune nejustificată pe umerii cetățenilor britanici care plătesc taxe. Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt al formațiunii Reform UK pe acest proiect, a criticat dur politica actuală de asistență socială.
„A-i obliga pe lucrătorii britanici să plătească ajutoare pentru străini nu este doar o absurditate economică, ci pur și simplu imoral. Oamenii sunt mai mult decât dispuși să-și ajute vecinii în vremuri dificile, dar contribuabilul britanic nu își poate permite să subvenționeze întreaga planetă, mai ales pe aceia care nu au contribuit la sistem”, susțin reprezentanții formațiunii politice.
Ce ajutoare și beneficii sociale ar urma să fie eliminate
Propunerea vizează sistarea integrală a pachetelor de sprijin financiar de care beneficiază în prezent rezidenții străini. Lista prestațiilor sociale vizate de tăieri include:
Subvențiile pentru chirie și locuințe publice;
Ajutoarele de șomaj;
Alocațiile pentru copii destinate familiilor cu venituri reduse;
Indemnizațiile și ajutoarele de invaliditate.
Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă a formațiunii axată pe stoparea imigrației. Nigel Farage a propus anterior abrogarea unor prevederi din legislația privind drepturile omului pentru a permite expulzări în masă și a avertizat că imigrația scăpată de sub control poate duce la tensiuni sociale majore. Cu toate acestea, planul poate deveni realitate doar dacă Reform UK va câștiga viitoarele alegeri generale din Regatul Unit.