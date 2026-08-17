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Extern· 1 min citire
Clipe de groază: un turist a murit după ce a fost lovit de fulger
Vulcanul Etna
Tragedie pe vulcanul Etna, în Sicilia! Un turist american a murit după ce a fost lovit de fulger în timp ce escalada vulcanul aflat în erupție.
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