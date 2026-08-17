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Clipe de groază: un turist a murit după ce a fost lovit de fulger

Vulcanul Etna

Vulcanul Etna

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 17:54

Tragedie pe vulcanul Etna, în Sicilia! Un turist american a murit după ce a fost lovit de fulger în timp ce escalada vulcanul aflat în erupție.

Tânărul urca pe vulcanul Etna, aflat în erupție

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, ar fi ajuns într-o zonă cu acces restricționat, în ciuda pericolului.

În timpul ascensiunii, vremea s-a schimbat brusc, iar un fulger l-a lovit.

Salvatorii au intervenit și l-au preluat cu un elicopter. Victima a fost transportată spre un spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Autoritățile italiene au lansat un nou avertisment privind riscurile pentru cei care se apropie de zonele afectate de activitatea vulcanică.

În ultimele zile, activitatea intensă a vulcanului Etna a dus la restricții și perturbări ale traficului aerian, 36 % dintre zboruri au fost anulate și aproximativ 630 redirecționate.

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