Ce s-a întâmplat cu un economist de top din Rusia după ce a avertizat că Moscova nu poate câștiga războiul de uzură cu Ucraina

Andrei Klepach, economistul-șef al corporației de stat pentru dezvoltare VEB.RF, a fost demis după ce a prezentat un raport în care avertiza că Rusia nu poate câștiga un război prelungit de uzură împotriva Ucrainei și că țara rămâne în urmă din punct de vedere economic și tehnologic, relatează The Bell, citat de surse familiarizate cu situația.
Klepach a ocupat timp de 12 ani funcția de economist-șef al VEB.RF. El și-a prezentat evaluarea în luna mai, în cadrul unei întâlniri organizate la Nikitsky Club al Bursei din Moscova. Observațiile sale au ajuns însă să atragă atenția publică abia în acest weekend, după ce serviciul rus al The Moscow Times a publicat fragmente din raport.
„Nu vom câștiga competiția în acest război de uzură”
Raportul lui Klepach conține o evaluare directă a perspectivelor economice ale Rusiei în condițiile războiului.
Economistul a susținut că Rusia pierde teren nu doar în raport cu marile economii occidentale, ci și față de Ucraina în anumite domenii. El a remarcat problemele demografice și economice grave cu care se confruntă Ucraina, dar a indicat sprijinul financiar occidental drept unul dintre motivele pentru care economia acestei țări continuă să reziste.
„Nu vom câștiga competiția în acest război de uzură”, a spus Klepach în raport. „Ne aflăm sub iluzia că totul se va prăbuși [în Ucraina]. Nu s-a prăbușit și nu se va prăbuși. Între timp, costurile pe care le suportăm cresc.”
Economistul a avertizat că atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse, sancțiunile occidentale și dobânzile interne ridicate afectează perspectivele de creștere economică ale Rusiei și limitează investițiile în tehnologie.
Avertisment privind o posibilă criză socială
Klepach nu a anticipat un colaps economic al Rusiei, însă a avertizat asupra consecințelor pe termen lung ale războiului și ale presiunilor asupra economiei.
„Nu cred că Rusia se va prăbuși, dar sunt aproape sigur că ne îndreptăm spre o criză socială”, a afirmat el. „Nu ne vom prăbuși economic, dar vom rămâne și mai mult în urmă, cu toate consecințele care decurg de aici”.
În evaluarea sa, problema nu este doar capacitatea Rusiei de a susține conflictul în prezent, ci și efectele acumulate asupra economiei, tehnologiei și nivelului de dezvoltare al țării.
Doi oficiali susțin că demiterea are legătură cu raportul
O sursă citată de The Bell a afirmat că Klepach, descris de unii specialiști drept „unul dintre cei mai buni” experți în macroeconomie din Rusia, a fost concediat duminică, după ce conducerea VEB.RF ar fi primit un telefon „de sus”.
Potrivit sursei, acest lucru ar sugera implicarea Kremlinului în decizia de demitere.
O a doua sursă a făcut în mod direct legătura dintre plecarea lui Klepach și declarațiile formulate de acesta în luna mai.
VEB.RF nu a comentat informațiile privind demiterea economistului.
Klepach a lucrat și în Ministerul Dezvoltării Economice
Înainte de a ajunge la VEB.RF, Andrei Klepach a lucrat timp de aproximativ un deceniu în Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia.
Între 2008 și 2014, acesta a ocupat funcția de adjunct al ministrului, perioadă în care a lucrat alături de oficiali ruși de rang înalt, printre care guvernatoarea Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, și ministrul Apărării, Andrei Belousov.