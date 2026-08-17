Ce s-a întâmplat cu un economist de top din Rusia după ce a avertizat că Moscova nu poate câștiga războiul de uzură cu Ucraina

Publicat 17 aug. 2026, 16:01 Sursă The Moscow Times

Andrei Klepach, economistul-șef al corporației de stat pentru dezvoltare VEB.RF, a fost demis după ce a prezentat un raport în care avertiza că Rusia nu poate câștiga un război prelungit de uzură împotriva Ucrainei și că țara rămâne în urmă din punct de vedere economic și tehnologic, relatează The Bell, citat de surse familiarizate cu situația.

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