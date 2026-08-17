Trump cere reducerea exercițiilor militare din Coreea de Sud după ce a scris că are o „relație foarte bună” cu Kim Jong Un
Donald Trump și Kim Jong Un
Președintele Donald Trump a cerut Pentagonului să reducă „substanțial” amploarea exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud, cu doar câteva ore înainte de începerea manevrelor anuale. Decizia vine într-un moment în care Phenianul își continuă programele nuclear și balistic, iar aproximativ 28.500 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud.
Trump și-a justificat poziția prin relația pe care susține că o are cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Cu mai puțin de 24 de ore înainte de anunțul privind exercițiile, președintele american publicase pe Truth Social o fotografie mai veche în care apărea alături de Kim, realizată în 2019. În același timp, Trump a criticat și refuzul Coreei de Sud de a sprijini demersul Statelor Unite privind „denuclearizarea” Iranului.
Exercițiile urmau să înceapă luni
Mesajul lui Trump a fost publicat duminică, într-un moment în care Statele Unite și Coreea de Sud urmau să înceapă luni exercițiul militar anual Ulchi Freedom Shield, scrie BBC.
Președintele american a precizat că era deja „prea târziu pentru anularea” manevrelor, însă a cerut reducerea substanțială a amplorii acestora.
„Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare, o mare parte din cheltuieli fiind suportată de Statele Unite ale Americii, ca de obicei!, ci transmit și un semnal complet nepotrivit și ostil”, a scris Trump.
În același mesaj, liderul de la Casa Albă a făcut referire la relația sa cu Kim Jong Un și la modul în care vede exercițiile militare organizate împreună cu Seulul.
Autoritățile sud-coreene au transmis însă că manevrele comune cu Statele Unite vor continua „conform programului”. Phenianul nu a oferit deocamdată un comentariu cu privire la declarațiile președintelui american.
Trump spune că are o relație foarte bună cu Kim Jong Un
Decizia președintelui american a venit la mai puțin de o zi după ce acesta a publicat o fotografie realizată în 2019, în care apare împreună cu Kim Jong Un.
Trump a afirmat că cei doi sunt prieteni foarte buni, chiar dacă imaginea publicată nu transmite neapărat această impresie.
Președintele american a scris că el și liderul nord-coreean sunt prieteni foarte buni, „în ciuda expresiilor neprietenoase din această fotografie”.
Imaginea datează din perioada primului mandat al lui Trump, când acesta a purtat negocieri directe cu Kim Jong Un privind denuclearizarea Peninsulei Coreene.
Trump a fost, de altfel, primul președinte american în funcție care a intrat pe teritoriul Coreei de Nord, în timpul vizitei efectuate în urmă cu șapte ani.
Trump le reproșează sud-coreenilor refuzul privind Iranul
În postarea sa de duminică, Trump a introdus și un alt subiect care, aparent, nu avea legătură directă cu exercițiile militare din Peninsula Coreeană.
El a spus că i-a cerut recent președintelui Coreei de Sud să sprijine Statele Unite în demersul privind „denuclearizarea” Iranului, însă răspunsul primit a fost negativ.
„Deși nu are neapărat legătură cu subiectul (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar răspunsul a fost: «Nu, mulțumim!»”.
Trump și-a exprimat în ultima perioadă nemulțumirea și față de ezitările altor aliați de a se implica în conflict. Printre țările menționate de președintele american s-au numărat Japonia, Franța și Regatul Unit.
Manevrele urmau să dureze 11 zile
Cu doar o săptămână înainte de mesajul lui Trump, liderii militari americani și sud-coreeni susținuseră o conferință de presă comună în care anunțaseră organizarea exercițiului Ulchi Freedom Shield.
Manevrele erau programate să se desfășoare timp de 11 zile și, potrivit oficialilor militari, urmau să aibă o amploare asemănătoare edițiilor precedente. Aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni erau așteptați să participe.
În cadrul aceleiași conferințe de presă, reprezentanții militari au discutat și despre trupele trimise de Coreea de Nord pentru a sprijini Rusia în războiul împotriva Ucrainei.
Ryan Donald, purtătorul de cuvânt al forțelor militare americane, a declarat că pregătirea trupelor americane și sud-coreene „ține cont de această amenințare”, referindu-se la militarii nord-coreeni care se întorc de pe câmpul de luptă.
Statele Unite mențin în Coreea de Sud aproximativ 28.500 de militari, iar prezența acestora reprezintă unul dintre elementele centrale ale alianței militare dintre Washington și Seul.
Phenianul a condamnat exercițiile înainte de anunțul lui Trump
Poziția Coreei de Nord față de manevrele militare comune era deja cunoscută. Vineri, Ministerul nord-coreean de Externe a condamnat exercițiile și le-a caracterizat drept „o repetiție pentru un război de agresiune”.
Manevrele au fost programate la doar câteva zile după ce Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia au detectat un al doilea test cu rachetă efectuat de Phenian într-un interval de numai câteva zile.
Coreea de Nord a efectuat în această lună teste cu rachete balistice, în pofida faptului că astfel de activități sunt interzise prin rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite.
Phenianul și-a intensificat dezvoltarea programelor sale nuclear și balistic după eșecul negocierilor diplomatice la nivel înalt dintre Kim Jong Un și Donald Trump din 2019. Discuțiile dintre cei doi lideri nu au dus la un acord privind denuclearizarea.
Nu este prima dată când Trump reduce exercițiile
Actuala decizie a președintelui american are un precedent. În 2018, în perioada negocierilor cu Kim Jong Un privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, Trump a suspendat complet exercițiile militare comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud.
La vremea respectivă, președintele american a considerat manevrele anuale „provocatoare” pentru Coreea de Nord și a susținut că oprirea „jocurilor de război” ar permite Statelor Unite să economisească „o sumă uriașă de bani”.
Exercițiile au fost din nou reduse în 2020, în contextul pandemiei de COVID-19.
Seulul caută și el o cale către Phenian
Mesajul transmis de Trump apare într-un moment în care autoritățile sud-coreene încearcă să redeschidă dialogul cu vecinii din nord.
Săptămâna trecută, președintele Coreei de Sud a propus începerea unor negocieri cu Phenianul pentru încheierea oficială a războiului dintre cele două state.
Din punct de vedere tehnic, războiul din Peninsula Coreeană nu s-a încheiat printr-un tratat de pace. Luptele au fost oprite în 1953 printr-un armistițiu, astfel că cele două țări nu au semnat un acord de pace care să pună oficial capăt conflictului.
Pentru Seul, mesajul transmis de Trump are două direcții diferite. Pe de o parte, autoritățile sud-coreene i-au cerut președintelui american să reia dialogul cu Phenianul, iar apropierea afișată de Kim Jong Un poate alimenta speranța că liderul nord-coreean ar putea fi readus la masa negocierilor.
Pe de altă parte, declarațiile lui Trump indică nemulțumirea față de refuzul Coreei de Sud de a contribui direct, fie militar, fie logistic, la acțiunile Statelor Unite împotriva Iranului.
Trump cere de mult timp mai mult de la Coreea de Sud
Poziția actuală a președintelui american se înscrie și într-o dispută mai veche privind contribuția Coreei de Sud la propria securitate.
Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite asigură securitatea Coreei de Sud fără să primească suficient în schimb. Președintele american a criticat atât numărul militarilor americani menținuți în Peninsula Coreeană, cât și costurile asociate prezenței acestora.
Această poziție a complicat relațiile dintre Washington și Seul, în condițiile în care autoritățile sud-coreene consideră prezența trupelor americane un element esențial al alianței dintre cele două țări.
Pentru reducerea tensiunilor, Seulul s-a angajat la începutul acestui an să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite.
Anul trecut, președintele sud-coreean Lee Jae Myung l-a descris pe Donald Trump drept „un făuritor de pace”.
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