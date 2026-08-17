Trump cere reducerea exercițiilor militare din Coreea de Sud după ce a scris că are o „relație foarte bună” cu Kim Jong Un

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 11:19

Președintele Donald Trump a cerut Pentagonului să reducă „substanțial” amploarea exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud, cu doar câteva ore înainte de începerea manevrelor anuale. Decizia vine într-un moment în care Phenianul își continuă programele nuclear și balistic, iar aproximativ 28.500 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud.

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