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Extern· 2 min citire
Grecia verifică instalațiile electrice din unitățile de cazare după moartea unui adolescent electrocutat la duș
Verificări Grecia/ Foto AI
Publicat17 aug. 2026, 07:57
Actualizat17 aug. 2026, 08:17
Un adolescent irlandez în vârstă de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș pe insula grecească Kimolos. Tragedia, produsă pe 9 august, a determinat autoritățile elene să declanșeze o anchetă și să pregătească verificări mai stricte ale instalațiilor și echipamentelor electrice din unitățile de cazare, relatează The Guardian.
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