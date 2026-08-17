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Grecia verifică instalațiile electrice din unitățile de cazare după moartea unui adolescent electrocutat la duș

Verificări Grecia/ Foto AI

Verificări Grecia/ Foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 07:57
Actualizat17 aug. 2026, 08:17

Un adolescent irlandez în vârstă de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș pe insula grecească Kimolos. Tragedia, produsă pe 9 august, a determinat autoritățile elene să declanșeze o anchetă și să pregătească verificări mai stricte ale instalațiilor și echipamentelor electrice din unitățile de cazare, relatează The Guardian.

Filmul tragediei

Tragedia s-a produs la doar trei zile după ce adolescentul ajunsese pe insulă. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar fi murit pe loc după ce a atins capul de duș din baia locuinței, descrisă drept „exterioară și rudimentară”. Mama băiatului ar fi fost și ea electrocutată atunci când a încercat să îi acorde primul ajutor.

„Suntem norocoși că nu au existat două decese cauzate de electrocutare”, a declarat Agapitos Xanthis, un medic din Kimolos.

Poliția elenă a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei. Investigația se concentrează în special asupra încălzitorului de apă al imobilului, dar și asupra instalației electrice. Locuința a fost izolată, iar autoritățile au solicitat unui expert independent să examineze instalația.

Ancheta vizează instalația electrică și certificatul imobilului

Una dintre ipotezele analizate este că tabloul electric al proprietății nu ar fi fost echipat cu un dispozitiv de protecție adecvat, potrivit unui polițist citat de The Guardian.

Anchetatorii verifică, de asemenea, certificatul instalației electrice a imobilului. Documentul ar fi fost semnat în 2024 de Konstantinos Vendouris, primarul localității Kimolos, care este de profesie electrician.

Cazul a readus în atenție problema siguranței instalațiilor electrice din spațiile de cazare închiriate sezonier, în special pe insulele grecești, unde turismul reprezintă una dintre principalele surse de venit.

Familia adolescentului a anunțat că intenționează să depună o plângere. Avocatul acesteia a susținut că primarul ar putea avea o responsabilitate juridică în cazul în care ancheta va stabili că instalația nu respecta normele de siguranță.

Autoritățile elene urmează să stabilească dacă au fost încălcate normele privind instalațiile electrice și dacă eventualele deficiențe au contribuit la producerea accidentului.

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