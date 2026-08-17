Grecia verifică instalațiile electrice din unitățile de cazare după moartea unui adolescent electrocutat la duș

Publicat 17 aug. 2026, 07:57 Actualizat 17 aug. 2026, 08:17

Un adolescent irlandez în vârstă de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș pe insula grecească Kimolos. Tragedia, produsă pe 9 august, a determinat autoritățile elene să declanșeze o anchetă și să pregătească verificări mai stricte ale instalațiilor și echipamentelor electrice din unitățile de cazare, relatează The Guardian.

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