Fiica lui Boris Nemțov, oponentul lui Putin ucis în apropierea Kremlinului, a fost declarată „agent străin” de Rusia
Jana Nemțova. Foto: Profimedia
Ministerul Justiției din Rusia a inclus-o vineri, 2 octombrie, pe Jana Nemțova, fiica opozantului rus Boris Nemțov, în registrul „agenților străini”.
Decizia vine după ce jurnalista și activista, critică față de politica Kremlinului, a fost vizată în septembrie într-un dosar referitor la activități ale unor organizații declarate „indezirabile”.
Informația a fost confirmată de Ministerul Justiției de la Moscova, care a anunțat actualizarea registrului. În aceeași listă au fost incluse și platformele „Echipa lui Navalnîi” și „Reanimația”, precum și activistul Rustam Huazhev.
Ce acuzații formulează Ministerul Justiției de la Moscova
Ministerul rus al Justiției susține că Jana Nemțova ar fi răspândit informații pe care autoritățile le consideră false cu privire la deciziile luate de instituțiile publice din Rusia și la politica acestora.
În motivarea oficială sunt menționate și alte elemente. Potrivit ministerului rus, Nemțova s-ar fi pronunțat împotriva războiului din Ucraina, ar fi participat la crearea și distribuirea de materiale ale unor persoane și organizații înscrise deja în registrul „agenților străini” și ar fi colaborat cu persoane aflate pe această listă.
Ministerul mai susține că Jana Nemțova este fondatoarea unei organizații inclusă de autoritățile ruse pe lista organizațiilor „indezirabile” și precizează că aceasta locuiește în afara Rusiei.
Jana Nemțova a plecat din Rusia după asasinarea tatălui său
Jana Nemțova are 42 de ani și este jurnalistă de profesie. Ea a părăsit Rusia în 2015, la scurt timp după asasinarea tatălui său, Boris Nemțov.
Opozantul rus a fost împușcat în februarie 2015, pe un pod din centrul Moscovei, la câteva sute de metri de Kremlin.
După plecarea din Rusia, Jana Nemțova a continuat să fie implicată în proiecte dedicate memoriei tatălui său și criticii politicii Kremlinului.
Ea a fondat organizația care poartă numele lui Boris Nemțov, „Fundația Boris Nemțov pentru Libertate”. Autoritățile ruse au declarat organizația „indezirabilă” în 2024. Ministerul Justiției menționează această organizație printre motivele pentru care a inclus-o pe Nemțova în registrul „agenților străini”.
Nemțova fusese vizată și în septembrie
Decizia de vineri vine după o altă măsură luată de autoritățile ruse în luna septembrie.
Jana Nemțova a fost acuzată atunci de participare la activitățile unor organizații pe care Rusia le-a declarat „indezirabile”. Includerea în registrul „agenților străini” reprezintă o măsură distinctă, aplicată acum de Ministerul Justiției.
Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Justiției, autoritățile ruse au menționat între motivele înscrierii și presupusa participare a lui Nemțova la crearea și distribuirea de materiale asociate unor „agenți străini”.
„Echipa lui Navalnîi” și „Reanimația”, incluse în aceeași listă
Jana Nemțova nu este singura persoană sau platformă adăugată vineri în registrul rus.
Ministerul Justiției a inclus în aceeași actualizare și resursa digitală „Echipa lui Navalnîi”, precum și publicația independentă „Reanimația”. În listă a fost adăugat și Rustam Huazhev.
În cazul „Echipei lui Navalnîi”, Ministerul Justiției susține că platforma ar fi răspândit informații considerate false de autorități despre deciziile instituțiilor publice și sistemul electoral din Rusia și că ar fi participat la distribuirea de materiale ale „agenților străini”.
În ceea ce privește „Reanimația”, autoritățile ruse formulează acuzații similare privind distribuirea de informații pe care le consideră false și materiale asociate „agenților străini” și organizațiilor declarate „indezirabile”.
Actualizarea din 2 octombrie a registrului a fost anunțată oficial de Ministerul Justiției al Rusiei.
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