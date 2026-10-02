La 76 de ani, a ajuns cea mai bogată femeie din lume. Averea sa a crescut cu 33 de miliarde de dolari într-un singur an
Alice Walton. Foto: Profimedia
Alice Walton a reușit să-și mărească averea cu aproximativ 33 de miliarde de dolari într-un singur an, fără să conducă Walmart și fără să facă parte din consiliul de administrație al companiei.
Fiica fondatorului gigantului american de retail a ajuns la o avere de aproape 120 de miliarde de dolari, iar cea mai mare parte a banilor săi provine din participația moștenită în compania familiei. Forbes o indică drept cea mai bogată femeie din lume, iar averea sa este evaluată la aproximativ 119 miliarde de dolari în lista sa în timp real, scrie Fortune.
Creșterea averii a avut loc într-un interval în care acțiunile Walmart au avansat, iar acest lucru are un efect direct asupra averii lui Alice Walton. Spre deosebire de un antreprenor care își construiește averea prin conducerea unei companii, Walton beneficiază în principal de participația pe care familia sa o deține în retailerul american.
În paralel cu creșterea spectaculoasă a averii, Alice Walton și-a concentrat activitatea asupra filantropiei, artei și medicinei. Una dintre cele mai importante inițiative ale sale este o școală de medicină din Bentonville, Arkansas, orașul său natal și locul în care se află sediul Walmart.
Averea a crescut cu 33 de miliarde de dolari într-un singur an
Între martie 2025 și martie 2026, averea lui Alice Walton a crescut cu aproximativ 33 de miliarde de dolari, conform datelor Forbes citate de Fortune. În septembrie 2026, averea sa era estimată de Forbes la aproximativ 118,2 miliarde de dolari, iar lista în timp real o plasa la circa 119 miliarde de dolari.
Forbes o indică drept cea mai bogată femeie din lume, iar averea sa provine în principal din Walmart. În clasamentul Forbes din septembrie 2026, Alice Walton era pe locul 16 în topul celor mai bogați oameni ai planetei și avea o avere estimată la 116 miliarde de dolari la data de 1 septembrie. Valoarea se modifică însă odată cu evoluția acțiunilor companiei.
Mecanismul prin care averea sa a crescut este strâns legat de structura proprietății familiei Walton. Alice este unul dintre cei trei copii în viață ai lui Sam Walton, fondatorul Walmart, iar familia deține o participație uriașă în retailer.
Fortune scrie că Walton co-administrează Walton Enterprises, una dintre cele două companii de tip holding prin care familia controlează aproximativ 39%-44% din Walmart. Ea este estimată să dețină direct aproximativ 20 de milioane de acțiuni ale companiei, care ar valora în jur de 2,2 miliarde de dolari la valorile menționate în material.
Cea mai mare parte a participației lui Alice Walton la Walmart nu este însă deținută direct pe numele său. Averea este legată în principal de participațiile deținute indirect prin entitățile familiei.
Declarația de împuternicire a Walmart pentru 2026 arată că Walton Enterprises deține direct aproximativ 3 miliarde de acțiuni și are drept de vot asupra altor 513 milioane de acțiuni deținute de Walton Family Holdings Trust. Astfel, atunci când valoarea acțiunilor Walmart urcă, valoarea participației familiei crește, iar acest lucru se reflectă și în averea estimată a lui Alice Walton.
Nu conduce Walmart și nu face parte din consiliul companiei
Poate părea surprinzător că una dintre cele mai bogate femei din lume nu conduce compania care stă la baza averii sale.
Alice Walton nu este director executiv al Walmart și nici nu face parte din consiliul de administrație. În acest sens, situația ei diferă de cea a fraților săi, care au avut roluri importante în companie. Forbes notează că Alice a ales să se concentreze în principal asupra artei și filantropiei, în loc să ocupe un loc în boardul Walmart.
Totuși, povestea ei profesională nu înseamnă că nu a lucrat deloc înainte de a deveni una dintre cele mai bogate persoane ale lumii.
După absolvirea Trinity University în 1971, Walton a lucrat pentru o perioadă scurtă la Walmart, unde s-a ocupat de achizițiile pentru departamentul de haine pentru copii. Ulterior, a plecat în domeniul financiar.
A lucrat ca broker de acțiuni la E.F. Hutton și a ajuns apoi să conducă operațiunile de investiții ale Arvest, banca familiei Walton. În 1988, și-a fondat propria bancă de investiții, Llama Co.
Llama Co. nu a rezistat însă pe termen lung. Compania a intrat în dificultate după prăbușirea pieței obligațiunilor din 1998 și, potrivit Bloomberg, și-a încheiat activitatea ulterior.
De la averea Walmart la medicină și filantropie
În ultimii ani, atenția lui Alice Walton s-a îndreptat în special către filantropie, artă și medicină.
În 2021, ea a fondat Alice L. Walton School of Medicine în Bentonville, Arkansas. Walton a contribuit cu 250 de milioane de dolari pentru finanțarea instituției, care oferă un program medical de patru ani la finalul căruia studenții obțin diploma de medic.
Școala și-a deschis porțile în 2025 și a primit prima promoție, formată din 48 de studenți. Pentru primele cinci promoții, taxele de școlarizare sunt eliminate, deși studenții trebuie să suporte în continuare taxele administrative și cheltuielile de trai.
Instituția are o abordare diferită față de modelul tradițional al pregătirii medicale. Pe lângă pregătirea științifică și clinică, studenții sunt încurajați să privească sănătatea într-un sens mai larg, cu accent pe prevenție, nutriție, mișcare, bunăstare și integrarea artei în educația medicală.
Într-un interviu acordat PBS NewsHour, Alice Walton a vorbit despre modul în care vede problemele sistemului medical american.
„Adevărata problemă a sistemului de sănătate este că mecanismul de plată nu îi stimulează pe medici să petreacă timp ajutându-vă să învățați ce înseamnă o alimentație sănătoasă și cât de important este sportul”, a declarat ea. „Și, sincer, medicii nu sunt învățați aceste lucruri pentru că nu sunt plătiți pentru a le face.”
O școală de medicină construită în jurul ideii de prevenție
Modelul susținut de Alice Walton pune accent pe ideea că medicii nu ar trebui să se limiteze la tratarea bolii după apariția acesteia.
PBS NewsHour arată că prima promoție a școlii a avut 48 de studenți, care urmează cursuri tradiționale de știință și pregătire clinică, dar și cursuri axate pe conceptul de „whole health”, adică o abordare mai largă a stării de bine.
Arta ocupă, de asemenea, un loc important în proiect. Școala face parte dintr-un campus care include Crystal Bridges Museum of American Art și Heartland Whole Health Institute, iar integrarea artei în pregătirea viitorilor medici este una dintre caracteristicile proiectului.
Pentru Walton, interesul pentru această zonă are și o componentă personală. În urma unui accident de mașină din anii 1980, ea a suferit răni grave și a trecut prin operații repetate de-a lungul mai multor ani. În acea perioadă, s-a apropiat de pictură și de cărțile de artă, experiență care a contribuit ulterior la interesul său pentru legătura dintre artă și sănătate.
Această preocupare a stat și la baza proiectelor sale culturale și medicale, inclusiv a Crystal Bridges Museum of American Art și a noii școli de medicină.
Alice Walton nu este singurul miliardar care finanțează medicina gratuită
Modelul finanțării educației medicale prin donații de ordinul miliardelor sau sutelor de milioane de dolari nu este unic în Statele Unite.
În 2024, Ruth Gottesman a donat 1 miliard de dolari către Albert Einstein College of Medicine, astfel încât taxele de școlarizare să fie eliminate. La rândul său, fundația lui Michael Bloomberg a oferit 1 miliard de dolari pentru acoperirea taxelor de școlarizare pentru majoritatea studenților Facultății de Medicină a Universității Johns Hopkins.
În cazul Alice Walton există însă o diferență importantă. Donațiile menționate mai sus au fost făcute unor instituții medicale deja existente, în timp ce banii lui Walton au contribuit la construirea unei noi școli de medicină.
Instituția din Bentonville a intrat astfel în funcțiune în 2025, iar primele generații de studenți beneficiază de eliminarea taxelor de școlarizare.
Un nou campus medical de sute de milioane de dolari
Proiectele medicale ale lui Alice Walton nu se opresc la școala de medicină.
Pe 17 septembrie 2026, Alice L. Walton Foundation a pus piatra de temelie pentru un nou campus medical în Bentonville, realizat împreună cu sistemul de sănătate Mercy și Cleveland Clinic. Proiectul este conceput pentru a extinde accesul la servicii medicale în nord-vestul statului Arkansas și în comunitățile rurale din regiune.
Campusul AWSOM Whole Health va ocupa 120 de acri și va include un complex medical de aproximativ 700.000 de metri pătrați, cu servicii în domenii precum ortopedia, neurologia, cardiologia și gastroenterologia.
Fundația lui Alice Walton alocă 350 de milioane de dolari pentru construirea unui spital cu 250 de paturi și a unui centru de oncologie. Prima clădire a campusului este un centru de îngrijiri specializate axat pe serviciile cardiologice, iar inaugurarea este programată pentru 2029.
La ceremonia de începere a lucrărilor, Walton a vorbit despre legătura dintre tehnologie, cercetare și accesul la servicii medicale.
„Văd inovația, tehnologia și cercetarea reunindu-se pentru a îmbunătăți viețile oamenilor și pentru a aborda problema esențială a accesului la servicii medicale pentru comunitățile rurale din întregul stat și din regiune”, a declarat Alice Walton, potrivit Axios.
Proiectul medical este legat de o colaborare mai amplă cu Mercy și Cleveland Clinic. Potrivit Axios, campusul beneficiază de un angajament de 700 de milioane de dolari pe 30 de ani din partea Mercy și Alice L. Walton Foundation, precum și de un acord pe 10 ani cu Cleveland Clinic.
Cum s-a construit averea familiei Walton
În spatele averii personale a lui Alice Walton se află, în cele din urmă, compania creată de tatăl său, Sam Walton.
Walmart a devenit una dintre cele mai mari companii de retail din lume, iar familia fondatorului continuă să dețină o participație semnificativă prin intermediul unor entități de tip holding.
Forbes estima în iulie 2026 că familia Walton controla, prin două companii de tip holding, aproape 39% din Walmart. Valoarea uriașă a acțiunilor a făcut ca averea întregii familii să crească puternic în ultimii ani.
Forbes estima atunci averea totală a familiei Walton la aproximativ 520 de miliarde de dolari, în creștere cu circa 253 de miliarde de dolari față de evaluarea anterioară a averii familiei. Creșterea a fost alimentată în principal de aprecierea acțiunilor Walmart.
Alice Walton beneficiază direct de această evoluție prin participația sa moștenită în companie, chiar dacă nu ocupă o funcție executivă la Walmart și nu participă la conducerea cotidiană a retailerului.
În același timp, o parte importantă din resursele sale financiare este direcționată către proiecte filantropice, iar medicina a devenit una dintre principalele zone în care averea sa este investită. Forbes notează că Walton și-a concentrat o mare parte din activitatea sa asupra filantropiei și colecționării de artă.
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