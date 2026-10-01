Patru persoane, reținute în Brașov într-un dosar privind firme cu datorii la stat. Procurorii anchetează un mecanism de evitare a răspunderii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 19:28

Patru bărbați din zona București-Ilfov au fost reținuți într-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi pus la punct un mecanism prin care societăți comerciale cu datorii la bugetul de stat își schimbau fictiv asociații, administratorii și sediile sociale, cu scopul de a evita recuperarea debitelor și atragerea răspunderii.

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