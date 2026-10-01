Patru persoane, reținute în Brașov într-un dosar privind firme cu datorii la stat. Procurorii anchetează un mecanism de evitare a răspunderii

Patru bărbați din zona București-Ilfov au fost reținuți într-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi pus la punct un mecanism prin care societăți comerciale cu datorii la bugetul de stat își schimbau fictiv asociații, administratorii și sediile sociale, cu scopul de a evita recuperarea debitelor și atragerea răspunderii.
Investigația procurorilor brașoveni ar fi pornit de la ancheta jurnalistică „Uzina firmelor”, realizată de Recorder, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro.
Cei patru sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților sau acțiunilor unei societăți comerciale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Cum ar fi funcționat mecanismul
Potrivit procurorilor, activitatea grupării s-ar fi desfășurat în perioada 17 ianuarie 2023 - 16 iulie 2025.
Anchetatorii susțin că unul dintre inculpați, indicat drept lider al grupării, ar fi preluat direct sau prin intermediari societăți care acumulaseră datorii către bugetul de stat. În alte situații, acesta ar fi intermediat cesionarea firmelor către alte persoane.
Serviciile ar fi fost promovate prin anunțuri în presa online, pe platforme specializate și prin intermediul unui site asociat unei societăți controlate de inculpați.
Pe platformă ar fi fost prezentate servicii precum cesionarea părților sociale, schimbarea administratorului și schimbarea sediului social.
Procurorii susțin că oferta se adresa firmelor care aveau diverse tipuri de datorii, de la TVA și impozit pe profit până la obligații privind salariile, CAS, CASS, dividende, credite, leasinguri sau datorii către furnizori și angajați.
Firmele cu datorii ar fi fost transferate către alte persoane
Conform anchetatorilor, reprezentanții grupării le-ar fi oferit clienților indicații privind schimbarea rapidă a administratorului și a asociaților atunci când societatea se apropia de insolvență.
În anumite situații, procurorii susțin că ar fi fost recomandat și transferul unor active ale companiei înainte de cesionarea firmei.
Anchetatorii investighează astfel de operațiuni, considerând că schimbările ar fi fost realizate cu scopul de a îngreuna măsurile prin care autoritățile fiscale sau judiciare puteau recupera prejudiciile și stabili răspunderea persoanelor implicate.
De unde a pornit ancheta
Investigația a început de la situația a trei societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș, care acumulaseră datorii la bugetul de stat cuprinse între aproximativ 50.000 de lei și peste 200.000 de lei, reprezentând debit principal.
Potrivit procurorilor, în aceste cazuri ar fi existat suspiciuni că obligațiile fiscale ale angajaților au fost reținute și nu au fost achitate în termenul prevăzut de lege.
Dosarele au fost reunite, iar ancheta s-a extins ulterior și asupra unor societăți din județul Bistrița-Năsăud.
În aceste cazuri, procurorii investighează inclusiv situații în care veniturile nu ar fi fost evidențiate în contabilitate în scopul evitării obligațiilor fiscale. Prejudiciile investigate variază, potrivit anchetatorilor, de la aproape 30.000 de lei până la peste 700.000 de lei, reprezentând debit principal.
16 percheziții în mai multe județe
Miercuri, procurorul de caz, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov, au efectuat 16 percheziții domiciliare.
Acțiunile s-au desfășurat în județele Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov și Giurgiu.
Patru persoane au fost conduse la audieri și ulterior reținute.
Joi, procurorul de caz a formulat o propunere de arestare preventivă pentru presupusul lider al grupării. Cererea a fost înaintată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov, care urmează să decidă asupra măsurii preventive.
Legătura cu investigația „Uzina firmelor”
Ancheta procurorilor brașoveni are legătură, potrivit surselor judiciare citate de News.ro, cu investigația jurnalistică „Uzina firmelor”, publicată de Recorder.
Potrivit materialului jurnalistic, administratorii unor societăți care acumulau datorii la stat ar fi putut apela la persoane interpuse pentru schimbarea proprietarilor și administratorilor firmelor, în schimbul unor sume de bani.
Investigația jurnalistică a relatat și despre persoane aflate în situații financiare precare pe numele cărora ar fi fost transferate societăți cu datorii importante. Unele dintre aceste persoane ar fi figurat în documente ca preluând un număr mare de firme cu datorii de ordinul milioanelor de euro.
Anchetatorii urmează să stabilească rolul fiecărui inculpat, amploarea presupusului mecanism și valoarea totală a prejudiciilor.