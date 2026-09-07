Datoriile firmelor la stat au ajuns la 77,6 miliarde de lei. Peste 48.000 de companii au restanțe

Datoriile companiilor din România către bugetul de stat și bugetele sociale au crescut la 77,6 miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026. Suma este mai mare decât cele 77 de miliarde de lei raportate în primele trei luni ale anului, potrivit unei analize.
Peste 48.000 de firme au restanțe la buget
Numărul companiilor care înregistrează datorii neachitate către stat a crescut în trimestrul al doilea din 2026. Datele analizate de RisCo.ro arată că 48.028 de firme aveau restanțe, cu 1.016 mai multe decât în trimestrul precedent, când erau raportate 47.012 companii.
Cele mai mari valori ale datoriilor continuă să fie întâlnite în sectoare precum construcțiile, comerțul și transporturile, domenii care concentrează o parte importantă a obligațiilor restante.
Cea mai mare parte a datoriilor este către bugetul de stat
Din totalul de 77,6 miliarde de lei acumulat de companii, cea mai mare sumă reprezintă obligații către bugetul de stat.
În trimestrul al doilea, aceste restanțe au ajuns la 57,6 miliarde de lei. Dintre acestea, aproximativ 1,7 miliarde de lei sunt sume contestate de companii.
Pe următoarele poziții se află contribuțiile către bugetele sociale. Datoriile către bugetul asigurărilor sociale au ajuns la 14,9 miliarde de lei, iar firmele au contestat 46 de milioane de lei.
În cazul bugetului asigurărilor de sănătate, restanțele au depășit 4,6 miliarde de lei. Suma contestată este de aproximativ 18,5 milioane de lei.
Cele mai mici datorii sunt înregistrate la bugetul asigurărilor pentru șomaj: 502 milioane de lei, dintre care mai puțin de un milion de lei reprezintă sume contestate.
Bucureștiul concentrează peste 40% din datoriile raportate
Capitala se detașează net în clasamentul județelor și al municipiului București în funcție de valoarea restanțelor.
Companiile din București aveau, la finalul trimestrului al doilea, datorii cumulate de 31,9 miliarde de lei. Suma reprezintă mai mult de 41% din totalul național.
În Capitală erau înregistrate 19.045 de firme cu restanțe.
La distanță urmează Ilfov, cu aproximativ 6 miliarde de lei, și Constanța, cu 3,8 miliarde de lei.
Timișul ocupă următoarea poziție, cu 2,7 miliarde de lei, în timp ce Buzău și Sibiu depășesc fiecare pragul de 2,1 miliarde de lei.
Județele cu cele mai mici datorii
La polul opus se află județele cu cele mai reduse valori ale obligațiilor neachitate.
În Covasna, Vâlcea și Sălaj, datoriile cumulate ale companiilor sunt sub 170 de milioane de lei pentru fiecare județ.
Diferențele dintre regiuni sunt astfel foarte mari, Bucureștiul concentrând o parte disproporționat de importantă din totalul restanțelor raportate la nivel național.
Construcțiile conduc clasamentul domeniilor cu datorii
În funcție de activitatea economică, construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ocupă primul loc.
Companiile din acest sector au acumulat restanțe de aproximativ 5,14 miliarde de lei. Tot aici se regăsește și cel mai mare număr de firme cu datorii: 5.977 de companii.
Sectorul construcțiilor este urmat de mai multe segmente ale comerțului cu ridicata.
Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului însumează datorii de aproape 3 miliarde de lei, iar firmele specializate în comerțul cu ridicata al altor produse au restanțe care depășesc 2,5 miliarde de lei.
Industria chimică și transporturile, printre domeniile cu cele mai mari restanțe
Lista domeniilor cu cele mai ridicate datorii include și industria chimică, unde restanțele ajung la aproximativ 2,3 miliarde de lei.
Activitățile de protecție și gardă însumează aproape 2 miliarde de lei, în timp ce intermedierea în comerțul cu ridicata se apropie de 1,9 miliarde de lei.
Restanțe importante sunt raportate și în sectorul serviciilor asociate extracției de petrol și gaze naturale, cu peste 1,8 miliarde de lei.
În transporturi, firmele care efectuează transport rutier de mărfuri au acumulat datorii de aproximativ 1,7 miliarde de lei.
Aceeași valoare este raportată și în cazul companiilor care activează în construcția de drumuri și căi ferate.
Datoriile companiilor continuă să crească
Datele pentru trimestrul al doilea din 2026 arată o creștere atât a valorii totale a restanțelor, cât și a numărului de firme care nu și-au achitat obligațiile către buget.
Evoluția este urmărită îndeaproape, în condițiile în care nivelul datoriilor companiilor către stat poate influența încasările bugetare și situația financiară a firmelor din sectoarele vulnerabile.