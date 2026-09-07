Pensii mai mari cu aproape 2.000 de lei între județele României. Paradoxul din Hunedoara: venituri mari la pensionare, salarii mici

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 11:50

Diferențele de venit dintre regiunile României se văd nu doar în salarii, ci și în pensiile încasate lunar de seniori. Cele mai recente date ale Casei Naționale de Pensii Publice indică o pensie medie națională de 2.821 de lei, aferentă lunii iulie, însă valorile diferă puternic de la un județ la altul.

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