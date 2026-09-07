Pensii mai mari cu aproape 2.000 de lei între județele României. Paradoxul din Hunedoara: venituri mari la pensionare, salarii mici

Diferențele de venit dintre regiunile României se văd nu doar în salarii, ci și în pensiile încasate lunar de seniori. Cele mai recente date ale Casei Naționale de Pensii Publice indică o pensie medie națională de 2.821 de lei, aferentă lunii iulie, însă valorile diferă puternic de la un județ la altul.
Între zonele din vârful clasamentului și cele cu cele mai mici pensii medii este o diferență de peste 1.900 de lei. Bucureștiul domină ierarhia, în timp ce mai multe județe din Moldova rămân la coada clasamentului.
Sectorul 1, cea mai mare pensie medie
Bucureștiul este zona cu cele mai ridicate pensii medii din România. Pe primul loc se află Sectorul 111, unde pensionarii primesc, în medie, 4.132 de lei pe lună.
Și celelalte sectoare ale Capitalei se mențin în partea superioară a ierarhiei, ceea ce confirmă nivelul ridicat al veniturilor obținute în trecut de angajații din București.
După Capitală, județul Hunedoara se remarcă printr-o pensie medie de 3.494 de lei, mult peste media calculată la nivel național.
Hunedoara, contrast între pensii și salarii
Hunedoara reprezintă unul dintre cele mai clare exemple ale discrepanței dintre veniturile actualilor salariați și cele ale persoanelor pensionate. Deși județul se află în topul pensiilor medii, acesta ocupă poziții inferioare atunci când sunt comparate salariile.
Explicația ține de profilul economic și industrial al zonei. În perioadele în care industria locală avea o pondere mai mare, mulți angajați au avut câștiguri care se reflectă acum în cuantumul pensiilor. Între timp, piața muncii din județ s-a restrâns, iar salariile actuale nu mai au același nivel raportat la alte județe din țară.
Pensii peste media națională se mai regăsesc în județe cu tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați.
Moldova, în zona pensiilor mici
La celălalt capăt al clasamentului sunt mai multe județe din Moldova. Botoșani, Vrancea, Vaslui și Suceava se află printre zonele în care pensia medie este cea mai redusă.
Astfel, diferența dintre pensionarii din Sectorul 1 al Capitalei și cei din județele aflate la finalul ierarhiei depășește ușor 1.900 de lei pe lună.
Bucureștiul conduce și clasamentul salariilor
Capitala își păstrează poziția de lider și în privința salariilor. Bucureștiul are cele mai mari venituri salariale, urmat de județe precum Cluj și Brașov, unde economia locală, investițiile și numărul locurilor de muncă bine plătite susțin câștigurile angajaților.
În schimb, Hunedoara se află printre județele cu salarii mai mici, deși pensionarii din zonă se numără printre cei cu venituri ridicate. Județele din Moldova se regăsesc, de asemenea, în partea inferioară a clasamentului salarial, ceea ce accentuează dezechilibrele regionale dintre veniturile românilor.