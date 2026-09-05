Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Alertă ONU: Costul global al alimentelor a atins recordul ultimilor ani, Ucraina exportă doar 30%
Seceta a afectat recoletele de cereale (Profimedia)
Publicat5 sept. 2026, 10:14
Actualizat5 sept. 2026, 11:08
Prețurile alimentelor au ajuns în august la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite. Principala cauză este scăderea dramatică a exporturilor din Ucraina, din cauza atacurilor din Marea Neagră, precum și recoltele foarte slabe ale marilor producători europeni de cereale, între care și România. Semnalul de alarmă este legat de riscul declanșării unei crize alimentare la nivel mondial.
Citește și
- 09:43Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București
- 22:05Rezervele Europei sunt la nivel critic înainte de iarnă. Criză pe piața energetică din cauza conflictului SUA-Iran
- 19:26Declarații dure de la vârful Dacia la adresa Guvernului: „Nimic bun nu se întâmplă în țară”
- 18:35Scandal național: pensii și salarii înghețate și anul viitor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News