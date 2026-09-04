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Economie· 1 min citire
Rezervele Europei sunt la nivel critic înainte de iarnă. Criză pe piața energetică din cauza conflictului SUA-Iran
Publicat4 sept. 2026, 22:05
Actualizat4 sept. 2026, 22:08
SursăRealitatea PLUS
Europa se pregătește pentru o iarnă extrem de dificilă, iar populația s-ar putea confrunta cu majorări uriașe ale facturilor la energie și gaze. Principala cauză este scăderea dramatică a livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu, unde navele de transport evită rutele maritime critice din cauza escaladării militare din Strâmtoarea Ormuz. Experții avertizează că există posibilitatea ca rezervele europene să nu ajungă la nivelul optim înainte de venirea frigului.
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