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Economie· 1 min citire

Rezervele Europei sunt la nivel critic înainte de iarnă. Criză pe piața energetică din cauza conflictului SUA-Iran

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 sept. 2026, 22:05
Actualizat4 sept. 2026, 22:08
SursăRealitatea PLUS

Europa se pregătește pentru o iarnă extrem de dificilă, iar populația s-ar putea confrunta cu majorări uriașe ale facturilor la energie și gaze. Principala cauză este scăderea dramatică a livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu, unde navele de transport evită rutele maritime critice din cauza escaladării militare din Strâmtoarea Ormuz. Experții avertizează că există posibilitatea ca rezervele europene să nu ajungă la nivelul optim înainte de venirea frigului.

Facturi record la gaze și energie. Majorări uriașe

Consumatorii europeni ar putea plăti prețuri record pentru încălzire. Depozitele de gaze din nord-vestul Europei riscă să se încheie luna aceasta la doar 51%, sub nivelul estimat de analiștii de la Goldman Sachs.

Prețurile de referință la gazele naturale în Europa au urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani (de la începutul lui 2023), în timp ce petrolul Brent a atins un maxim al ultimelor cinci săptămâni, depășind pragul de 97 de dolari pe baril.

Această explozie a costurilor din energie a fost declanșată de reînceperea loviturilor militare și escaladarea conflictului dintre SUA și Iran. Blocajul din Strâmtoarea Ormuz a redus livrările și a intensificat competiția cu piața asiatică.

Noua criză energetică lovește într-un moment critic. De la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare interdicția totală privind importurile de gaze natural lichefiat din Rusia, măsură care va restrânge drastic opțiunile de aprovizionare ale continentului și va intensifica competiția pentru surse alternative.

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