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Economie· 2 min citire
Dian Popescu, dezvăluiri despre gazele de la Neptun Deep: „OMV a stabilit prețul pentru următorii 7 ani"
Publicat20 aug. 2026, 08:05
Actualizat20 aug. 2026, 08:14
SursăRealitatea PLUS
Dezvăluiri-șoc au fost făcute de Dian Popescu, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Expertul în energie a scos la iveală înțelegerea de tip Petrom, prin care OMV acaparează resursele de gaz ale țării, conform Realitatea PLUS.
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