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Social· 1 min citire
Alertă pe litoral! Dronă maritimă observată la Costinești, lângă un dig: au fost alertate autoritățile VIDEO
Dronă/ Captură video
Publicat13 aug. 2026, 10:15
Actualizat13 aug. 2026, 10:22
O dronă a fost observată joi dimineață la Costinești, în zona unui dig aflat în apropierea canalului. Potrivit informațiilor transmise de martori, aparatul plutește în apropierea malului, în stațiune.
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