România își pregătește o „baterie” de 300 MW în inima munților. Proiectul de un miliard de euro a primit undă verde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 22:37

Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați, proiect planificat în zona Lacului Bicaz, a primit acordul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț. Investiția este estimată la peste un miliard de euro, iar viitoarea centrală ar urma să aibă o capacitate de 300-340 MW.

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