România își pregătește o „baterie” de 300 MW în inima munților. Proiectul de un miliard de euro a primit undă verde

Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați, proiect planificat în zona Lacului Bicaz, a primit acordul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț. Investiția este estimată la peste un miliard de euro, iar viitoarea centrală ar urma să aibă o capacitate de 300-340 MW.
Anunțul a fost făcut miercuri de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, care susține că proiectul ar putea juca un rol important în stocarea energiei și în echilibrarea Sistemului Energetic Național.
Investiție de peste un miliard de euro în zona Lacului Bicaz
Centrala Frasin-Pângărați este gândită ca un sistem de stocare a energiei, asemănător unei baterii de mari dimensiuni. Atunci când în sistem există energie în exces, aceasta va fi utilizată pentru pomparea apei către un rezervor superior.
În perioadele în care consumul crește și este nevoie de energie suplimentară, apa va fi lăsată să curgă înapoi prin turbine, iar electricitatea produsă va fi livrată în Sistemul Energetic Național.
Proiectul ar urma să aibă o putere instalată cuprinsă între 300 și 340 MW, iar valoarea investiției este estimată la peste un miliard de euro.
Peste șase kilometri de tuneluri și până la 1.000 de oameni pe șantier
Potrivit informațiilor prezentate de Bogdan Ivan, centrala va fi construită la aproximativ 400 de metri sub munte și va necesita realizarea a peste șase kilometri de tuneluri.
Lucrările ar urma să se desfășoare pe o perioadă de aproximativ patru-cinci ani. În perioada de vârf a șantierului, proiectul ar putea genera până la 1.000 de locuri de muncă.
Fostul ministru susține că energia stocată în cadrul centralei ar putea acoperi, în cazul unei necesități, consumul timp de 24 de ore pentru aproximativ 20% dintre locuințele din România.
„România are nevoie nu doar să producă mai multă energie, ci și să poată stoca energia pe care o produce”, a transmis Ivan, pe Facebook.
Cum va funcționa centrala Frasin-Pângărați
Sistemul va utiliza diferența de nivel dintre Lacul Izvorul Muntelui și rezervorul superior. În momentele în care producția de energie depășește necesarul, inclusiv atunci când centralele regenerabile generează cantități importante de electricitate, surplusul va fi folosit pentru pomparea apei.
Apa va fi transportată către rezervorul superior, unde va fi păstrată până în momentul în care sistemul energetic are nevoie de producție suplimentară.
Atunci când cererea de electricitate crește, apa va fi turbinată, iar energia obținută va fi injectată în Sistemul Energetic Național.
„Asta înseamnă stabilitate, flexibilitate și mai multă securitate energetică pentru România”, a afirmat Ivan.
Proiectul a fost susținut în timpul mandatului lui Bogdan Ivan
Fostul ministru al Energiei spune că Frasin-Pângărați se numără printre proiectele pe care le-a susținut în perioada în care s-a aflat la conducerea ministerului.
„Cred în proiectele mari, care rămân în urma unui mandat și produc efecte pentru zeci de ani. Frasin–Pângărați este unul dintre proiectele pentru care am muncit și pe care le-am sprijinit tocmai cu această convingere. România are resurse, are specialiști și are capacitatea de a construi infrastructură energetică de anvergură. Trebuie să avem curajul să pornim aceste investiții și determinarea să le ducem până la capăt. Mai multă energie produsă și stocată în România înseamnă o Românie mai sigură și mai puternică”, a conchis fostul ministru.