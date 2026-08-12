Șeful Forțelor Navale confirmă ce drone au fost distruse lângă Neptun Deep. „Au fost drone Gerbera, drone rusești”

Dronele descoperite și distruse în apropierea zonei Neptun Deep din Marea Neagră erau de tip Gerbera și sunt de proveniență rusească, a declarat miercuri șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, Mihai Panait. Oficialul a oferit detalii și despre intervenția militară desfășurată în zonă, dar și despre celelalte amenințări cu care se confruntă forțele navale române.
Mihai Panait a precizat că intervenția a fost realizată după primirea unor informații prin sistemul interinstituțional de informare existent în România. Pentru operațiune au fost mobilizate atât structuri ale Gărzii de Coastă Constanța, cât și Forțele Navale Române.
Cum au intervenit militarii români în zona Neptun Deep
Potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale, autoritățile au primit informațiile necesare și au declanșat procedurile aplicate în mod obișnuit pentru astfel de situații.
„Am avut informaţiile respective primite pe sistemul de informare existent în România, în cadrul interinstituţional, şi am acţionat împreună cu o capabilitate a Gărzii de Coastă Constanţa, cu o platformă navală, cu o navă, împreună cu echipa de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române”, a spus șeful forțelor navale.
Mihai Panait a explicat că Forțele Navale au deja o procedură pentru astfel de intervenții, inclusă în activitățile desfășurate în mod curent.
„Avem o procedură pe care o avem în aplicare, în rutina zilnică, săptămânală, pentru astfel de acţiuni. S-a acţionat cu profesionalism. Distanţele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta a platformei Neptun Alpha, unde s-a desfăşurat acţiunea militară de ieri, este la o distanţă apreciabilă: sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri”, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait.
Dronele distruse erau de tip Gerbera
Întrebat despre tipul dronelor descoperite în zona Neptun Deep, șeful Forțelor Navale a precizat că acestea erau Gerbera.
„Au fost drone Gerbera, drone ruseşti. Doar acestea sunt cunoscute a fi de producţie rusească”.
Declarația oferă astfel detalii despre originea dronelor care au fost descoperite și distruse în Marea Neagră, în apropierea infrastructurii din zona Neptun Deep.
159 de mine marine au fost descoperite și distruse
Mihai Panait a prezentat și situația minelor marine identificate în bazinul Mării Negre. Potrivit acestuia, până în prezent au fost descoperite și distruse 159 de mine, cele mai multe în partea de vest a Mării Negre.
„Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite şi distruse în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre. Alături de acest pericol, care este primul pericol din punctul nostru de vedere, al specialiştilor din cadrul Forţelor Navale Române, cel de-al doilea este cel al dronelor aeriene căzute în număr mare, cu cu fragmente sau intrate în spaţiul aerian căzute pe teritoriul României, în zona de responsabilitate fluvială, în Delta Dunării.”
Șeful Forțelor Navale a enumerat astfel mai multe tipuri de amenințări care pot ajunge în zona de responsabilitate a României în contextul războiului din apropiere.
„Şi cel de-al treilea pericol, care a apărut cu preponderenţă în ultimii doi ani, este cel al dronelor de suprafaţă, care plutesc, sunt în derivă sau acţionează în acest război din proximitate şi fără să se poată anticipa ele ajung şi în zona de responsabilitate a României, în zona economică exclusivă”, a spus Mihai Panait.