Șeful Forțelor Navale confirmă ce drone au fost distruse lângă Neptun Deep. „Au fost drone Gerbera, drone rusești”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 20:05

Dronele descoperite și distruse în apropierea zonei Neptun Deep din Marea Neagră erau de tip Gerbera și sunt de proveniență rusească, a declarat miercuri șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, Mihai Panait. Oficialul a oferit detalii și despre intervenția militară desfășurată în zonă, dar și despre celelalte amenințări cu care se confruntă forțele navale române.

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