Vești triste pentru șoferi! Radarele și filtrele polițiștilor ar putea să dispară din aplicația Waze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 18:40

Șoferii care folosesc aplicații de navigație precum Waze ar putea întâlni, în anumite situații, mai puține avertizări despre prezența poliției pe șosele. O decizie recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) clarifică faptul că statele membre pot impune, în anumite condiții, restricții privind difuzarea unor informații referitoare la controalele rutiere.

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