Vești triste pentru șoferi! Radarele și filtrele polițiștilor ar putea să dispară din aplicația Waze

Șoferii care folosesc aplicații de navigație precum Waze ar putea întâlni, în anumite situații, mai puține avertizări despre prezența poliției pe șosele. O decizie recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) clarifică faptul că statele membre pot impune, în anumite condiții, restricții privind difuzarea unor informații referitoare la controalele rutiere.
Hotărârea a fost pronunțată la 16 iunie 2026, într-un dosar care a vizat legislația din Franța și serviciile de asistență la conducere bazate pe geolocalizare.
CJUE: Alertele despre anumite controale pot fi limitate
Cazul analizat de instanța europeană a pornit de la legislația franceză, care permite autorităților să interzică, pentru o perioadă limitată și într-o zonă precisă, retransmiterea unor informații furnizate de utilizatori cu privire la anumite operațiuni ale poliției.
Măsura poate viza situații în care publicarea locației unui control ar putea permite altor șoferi să evite verificările oamenilor legii.
Potrivit CJUE, o astfel de legislație poate limita funcționalitățile serviciilor de asistență rutieră sau navigație pe teritoriul unui stat, inclusiv atunci când operatorul serviciului este stabilit într-un alt stat membru.
În Franța, restricțiile sunt deja prevăzute de legislație
Modelul francez permite autorităților competente să solicite ascunderea, pentru anumite perioade, a mesajelor și informațiilor care ar putea dezvălui poziția unor controale.
Restricția nu este însă nelimitată. În funcție de tipul operațiunii, durata poate fi de până la două ore sau până la 12 ore, iar zona vizată este de asemenea delimitată.
Prin urmare, nu este vorba despre o interdicție generală a aplicațiilor de navigație și nici despre dispariția permanentă a tuturor alertelor referitoare la poliție.
Waze nu este interzis în Europa
Decizia CJUE nu înseamnă că aplicația Waze va fi interzisă în Uniunea Europeană și nici că toate informațiile despre radare sau echipajele de poliție trebuie eliminate.
Hotărârea stabilește cadrul juridic în care statele membre pot adopta asemenea măsuri, atunci când acestea sunt justificate, printre altele, de motive de ordine publică, securitate sau siguranță publică.
Prin urmare, fiecare stat trebuie să își stabilească propriile reguli, cu respectarea condițiilor impuse de legislația europeană.
Ce s-ar putea întâmpla cu alertele despre poliție
În cazul în care o țară decide să introducă un mecanism similar celui din Franța, anumite notificări ar putea să nu mai fie afișate utilizatorilor într-o anumită zonă și pentru o perioadă limitată.
Practic, o pictogramă care indică prezența unui echipaj sau un mesaj privind un anumit control ar putea fi ascuns temporar dacă autoritățile solicită acest lucru și dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
Măsura ar urmări să împiedice șoferii să folosească informațiile disponibile în aplicație pentru a evita controalele poliției.
Nu toate radarele ar dispărea automat
Este important de făcut diferența între o limitare punctuală a informațiilor despre anumite controale și eliminarea completă a funcției de avertizare dintr-o aplicație.
Hotărârea CJUE se referă la posibilitatea de a restricționa difuzarea unor informații privind anumite controale rutiere, nu la obligația generală de eliminare a tuturor alertelor privind radarele sau poliția.
Așadar, formularea potrivit căreia „Waze nu va mai arăta radarele” ar fi prea largă. În realitate, decizia europeană oferă statelor membre posibilitatea de a interveni în condiții bine definite.
Ce înseamnă decizia pentru șoferii români
Pentru utilizatorii Waze din România, hotărârea CJUE nu produce automat o schimbare a modului în care funcționează aplicația.
România ar trebui să adopte propriile măsuri pentru a impune o eventuală limitare a acestor informații. Până la apariția unor astfel de reguli, șoferii români nu au un motiv să își modifice modul de utilizare a aplicației ca urmare a acestei hotărâri.
Decizia CJUE este, însă, importantă pentru viitor, deoarece confirmă că statele membre au posibilitatea de a limita anumite funcționalități ale serviciilor digitale de asistență rutieră atunci când există motive legate de siguranță și ordine publică și sunt respectate condițiile prevăzute de dreptul european.