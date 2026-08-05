Ora la care trebuie să pornești mașina de spălat dacă vrei să reduci facura la energie. Suma pe care o economisești într-un an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 20:05

Într-o perioadă în care costurile la energia electrică continuă să fie o preocupare pentru români, fiecare metodă de reducere a facturilor devine importantă. Pe lângă alegerea unui furnizor avantajos sau eficientizarea consumului, tot mai mulți români sunt atenți și la momentul zilei în care folosesc electrocasnicele. Poate ora la care pornim mașina de spălat, cuptorul sau alte aparate să influențeze cât plătim la curent? Răspunsul depinde de tipul de contract de energie, dar și de modul în care piața energetică se schimbă.

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