Ora la care trebuie să pornești mașina de spălat dacă vrei să reduci facura la energie. Suma pe care o economisești într-un an

Într-o perioadă în care costurile la energia electrică continuă să fie o preocupare pentru români, fiecare metodă de reducere a facturilor devine importantă. Pe lângă alegerea unui furnizor avantajos sau eficientizarea consumului, tot mai mulți români sunt atenți și la momentul zilei în care folosesc electrocasnicele. Poate ora la care pornim mașina de spălat, cuptorul sau alte aparate să influențeze cât plătim la curent? Răspunsul depinde de tipul de contract de energie, dar și de modul în care piața energetică se schimbă.
Seara este perioada în care energia este cea mai scumpă
În ultimele săptămâni, România s-a confruntat cu o situație aparte. Din cauza caniculei, a scăderii debitului Dunării și a opririi Unității 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, sistemul energetic a fost pus sub presiune.
Specialiștii au explicat că între orele 19:00 și 23:00 consumul de electricitate este cel mai ridicat. Atunci oamenii ajung acasă, pornesc aerul condiționat, gătesc, folosesc mașina de spălat vase, mașina de spălat rufe sau uscătorul.
În același timp, producția de energie solară scade aproape de zero, ceea ce obligă România să importe energie la prețuri mult mai mari decât în timpul zilei.
Care sunt cele mai bune ore pentru electrocasnice
Dacă ai posibilitatea să alegi momentul în care pornești mașina de spălat sau uscătorul, cele mai bune intervale sunt:
dimineața, între 6:00 și 10:00;
în jurul prânzului, între 11:00 și 16:00, când producția fotovoltaică este foarte mare;
după ora 23:00, dacă ai un contract cu tarif diferențiat și furnizorul aplică un preț mai mic pe timpul nopții.
În schimb, intervalul 19:00-23:00 este cel pe care specialiștii recomandă să îl eviți, deoarece atunci cererea de energie este cea mai mare.
Cât poți economisi într-un an
O mașină de spălat modernă consumă, în medie, între 0,6 și 1 kWh pentru un ciclu Eco, iar un uscător de rufe poate consuma între 1,5 și 3 kWh, în funcție de model și de programul ales. Astfel, o familie care spală de aproximativ cinci ori pe săptămână și folosește uscătorul de trei ori poate ajunge la peste 400 de cicluri de spălare și aproximativ 150 de cicluri de uscare pe an.
Dacă aceste aparate sunt utilizate în intervalele în care energia este mai ieftină, iar contractul de furnizare prevede tarife diferențiate, economia poate ajunge la 200-500 de lei pe an, în funcție de consum și de diferența dintre tariful de zi și cel de noapte.
Alte obiceiuri care reduc factura
Economiile nu depind doar de ora la care pornești aparatele. Specialiștii recomandă folosirea programelor Eco, care consumă mai puțină energie, chiar dacă durează mai mult. De asemenea, este indicat ca mașina de spălat să fie pornită doar atunci când este încărcată aproape complet, iar temperatura apei să fie de 30-40°C, suficientă pentru majoritatea hainelor.
În cazul uscătorului, curățarea regulată a filtrului reduce timpul de funcționare și implicit consumul de energie.
Un gest mic care poate conta
Pe lângă reducerea facturii, mutarea consumului în afara orelor de vârf contribuie și la echilibrarea sistemului energetic național. În perioadele în care producția este afectată de secetă sau de oprirea unor capacități importante, fiecare consumator care evită intervalul de seară ajută la diminuarea presiunii asupra rețelei.
Pe termen lung, pe măsură ce România investește în contoare inteligente și în tarife dinamice, alegerea orei potrivite pentru folosirea electrocasnicelor ar putea face diferența dintre o factură obișnuită și una semnificativ mai mică, potrivit sursei.