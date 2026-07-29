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Mediu· 1 min citire
Chișinăul își face rezerve de apă și combustibil. Măsuri excepționale după instituirea stării de alertă
Criza de carburanți în Rep. Moldova
Capitala Republicii Moldova începe să-și facă rezerve de apă și combustibil, în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Decizia a fost luată miercuri seară, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău.
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