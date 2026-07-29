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Chișinăul își face rezerve de apă și combustibil. Măsuri excepționale după instituirea stării de alertă

Criza de carburanți în Rep. Moldova

Criza de carburanți în Rep. Moldova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 21:56

Capitala Republicii Moldova începe să-și facă rezerve de apă și combustibil, în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Decizia a fost luată miercuri seară, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău.

Potrivit edilului Ion Ceban, măsurile au fost luate pentru a preveni perturbările în infrastructura critică, monitorizarea stocurilor strategice de apă și combustibil și consolidarea capacităților de intervenție, scrie NewsMaker.md.

În acest context, CSE Chișinău a decis să formeze grupuri de lucru în fiecare sector al capitalei, pentru a se monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu.

Totodată, autoritățile municipale vor inventaria rezervele existente de combustibil și vor stabili necesarul suplimentar pentru asigurarea funcționării transportului public, a autospecialelor, utilajelor, generatoarelor și a infrastructurii critice.

Compania „Apă-Canal Chișinău” va asigura monitorizarea continuă a situației hidrologice și va prezenta informații operative.

Pe 28 iulie, guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic și în sectorul energetic la nivelul Republicii Moldova.

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