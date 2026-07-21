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Imagini ireale din interiorul unei tornade. Cum au acționat vânătorii de furtuni - VIDEO

Imagini din interiorul unei tornade

Imagini din interiorul unei tornade

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 09:46

O echipă de cercetători din Statele Unite a reușit o premieră spectaculoasă: filmarea tornadelor din interior, cu drone special construite pentru a rezista condițiilor extreme.

Pe lângă imagini spectaculoase din interiorul tornadelor, dronele colectează date esențiale pentru înțelegerea formării și evoluției acestor fenomene. Cercetătorii spun că informațiile obținute pot îmbunătăți modelele meteorologice și pot crește timpul de avertizare înaintea unor furtuni violente, un obiectiv crucial în zonele afectate frecvent de tornade.

Dronele folosite pentru astfel de misiuni au carcase întărite și pot atinge peste 350 km/h, suficient pentru a pătrunde în vortexul unui tornadă fără a fi distruse.

Aeronavele fără pilot sunt proiectate de OTUS Project, un grup de meteorologi, ingineri și piloți care au construit de la zero aceste dispozitive capabile să reziste la turbulențe și curenți verticali imposibil de suportat de drone comerciale.

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