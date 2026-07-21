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Mediu· 1 min citire
Imagini ireale din interiorul unei tornade. Cum au acționat vânătorii de furtuni - VIDEO
Imagini din interiorul unei tornade
O echipă de cercetători din Statele Unite a reușit o premieră spectaculoasă: filmarea tornadelor din interior, cu drone special construite pentru a rezista condițiilor extreme.
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