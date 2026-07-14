Video | Momentul în care un porc mistreț atacă trecătorii pe stradă. Patru persoane sunt în stare gravă la spital VIDEO

Patru oameni au ajuns la spital în orașul Toyota (Japonia), în urma unui atac fulgerător al unui mistreț în plină stradă. Autoritățile au emis avertizări de urgență după ce videoclipul cu incidentul s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare.
După ce a îndurat un val fără precedent de atacuri violente din partea urșilor, Japonia se confruntă acum cu o nouă amenințare neobișnuită pentru zonele urbane. Străzile din Toyota, faimosul oraș-sediu al celui mai mare producător de automobile din lume, au devenit scena unor momente de coșmar. Un singur porc mistreț, cuprins de o furie extremă, a atacat succesiv patru persoane înainte de a fi încolțit de autorități. Imaginile capturate de camerele de supraveghere, difuzate în buclă de televiziunile nipone, par desprinse dintr-un film de groază.
Lupta pentru supraviețuire din curtea fabricii
Totul a început luni dimineața, în jurul orei 05:30, când orașul abia se trezea la viață. Animalul masiv a năvălit în curtea unei mici fabrici de catering care prepară mâncare pentru școlile locale. Prima victimă a fost un bărbat în vârstă de 64 de ani, care s-a trezit brusc față în față cu fiara agitată.
Camerele de securitate au surprins eforturile disperate ale bărbatului de a se apăra. Într-o primă fază, acesta a încercat să respingă animalul cu o pungă de cumpărături, iar apoi cu o cutie de plastic. Când victima a fost pusă la pământ de forța impactului, un coleg a ieșit în fugă din clădire, încercând să blocheze mistrețul cu un cărucior metalic de marfă. Confruntarea tensionată a durat două minute și jumătate, înainte ca atacatorul să se retragă temporar.
„Se mișca incredibil de repede. Abia am reușit să mă feresc. A continuat să se năpustească asupra mea fără încetare. Deși am văzut mistreți la știri, nu mi-am imaginat niciodată că voi întâlni unul în oraș și că voi fi atacat”, a mărturisit ulterior prima victimă, încă în stare de șoc.
Retragerea mistrețului a pornit o vânătoare urbană
La doar 700 de metri distanță de prima fabrică, animalul a atacat un biciclist aflat într-o intersecție, izbindu-l violent de asfalt. Fără oprire, mistrețul s-a îndreptat spre o altă unitate industrială din apropiere, unde a încercat să muște un bătrân de peste 80 de ani.
La capătul a zeci de minute de panică generală, echipele de polițiști și pompieri au reușit să încolțească animalul. Încercuirea s-a sfârșit însă brusc: mistrețul a căzut la pământ și a murit la fața locului, cel mai probabil din cauze naturale.
Prezența unui astfel de animal în inima orașului Toyota ridică mari semne de întrebare pentru specialiști. Zona în care s-au produs atacurile este una puternic urbanizată, lipsită de vegetație sau coridoare verzi care să permită tranzitul faunei sălbatice.
„Este foarte posibil ca mistrețul să nu se fi aflat într-o stare normală, ci să fi fost extrem de agitat și speriat”, explică Hirotaka Nakamura, expert în cadrul administrației locale a prefecturii Aichi. Cel mai probabil, zgomotul mașinilor și mediul complet străin au amplificat agresivitatea animalului, transformându-l într-un real pericol public.
Japonia, sub asediul urșilor și al mistreților
Deși atacurile mistreților sunt mai rare decât cele ale urșilor, statisticile arată că acestea sunt pe un trend ascendent îngrijorător în Japonia. Din 2016 și până în prezent, peste 670 de persoane au fost rănite de mistreți, iar patru au murit. Numai anul trecut s-a înregistrat un record absolut de 94 de atacuri.
Situația este însă mult mai gravă când vine vorba despre urși. Schimbările climatice și depopularea zonelor rurale fac ca urșii să coboare tot mai des în comunitățile umane în căutare de hrană. Anul trecut a fost cel mai sângeros din istorie pentru Japonia: între lunile aprilie și noiembrie, urșii au rănit 238 de persoane și au ucis 13, stabilind un record sumbru de la începutul monitorizărilor oficiale în 2006.