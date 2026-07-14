Video | Momentul în care un porc mistreț atacă trecătorii pe stradă. Patru persoane sunt în stare gravă la spital VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 16:12

Patru oameni au ajuns la spital în orașul Toyota (Japonia), în urma unui atac fulgerător al unui mistreț în plină stradă. Autoritățile au emis avertizări de urgență după ce videoclipul cu incidentul s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare.

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