Bursuc surprins într-o gospodărie din Bacău. Animalul a intrat în adăpostul găinilor, dar nu a provocat nicio pagubă

Un bursuc a fost filmat într-o gospodărie din județul Bacău, după ce a ajuns în adăpostul găinilor. Proprietarii l-au capturat cu grijă și l-au eliberat ulterior în pădure.
Animalul a intrat printre găini, dar a plecat fără să provoace pagube
O întâmplare neobișnuită a avut loc într-o gospodărie din comuna Măgura, județul Bacău, unde un bursuc și-a făcut apariția în adăpostul găinilor. Deși prezența unui animal sălbatic în curtea unei case ar putea stârni îngrijorare, vizitatorul s-a comportat surprinzător de calm și nu a provocat nicio pagubă.
Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost publicate de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Bacău.
Animalul s-a refugiat, cel mai probabil, după ce a fost speriat de câini
Potrivit specialiștilor, bursucul ar fi ajuns în gospodărie în încercarea de a se ascunde, după ce ar fi fost urmărit de câini fără stăpân.
Ajuns în apropierea adăpostului păsărilor, animalul s-a plimbat liniștit printre găini, fără să manifeste un comportament agresiv și fără să atace păsările.
Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că astfel de situații pot apărea atunci când animalele sălbatice sunt speriate și caută un loc sigur în care să se refugieze.
Proprietarii au dat dovadă de calm și responsabilitate
În loc să reacționeze violent sau să alunge animalul, proprietarii gospodăriei au ales să îi ofere timp să se liniștească.
Ulterior, aceștia au reușit să îl captureze cu grijă și l-au transportat în habitatul său natural, unde a fost eliberat în siguranță.
Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar bursucul nu a suferit nicio vătămare.
Garda de Mediu a felicitat gestul proprietarilor
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Bacău au apreciat modul în care proprietarii au gestionat situația și au transmis un mesaj de felicitare.
Instituția subliniază că acesta este exemplul de comportament pe care autoritățile îl încurajează atunci când animalele sălbatice ajung accidental în apropierea locuințelor.
Specialiștii recomandă ca oamenii să nu încerce să rănească animalele și să solicite sprijinul autorităților atunci când situația o impune.
Cum trebuie procedat dacă un animal sălbatic ajunge într-o gospodărie
Experții atrag atenția că animalele sălbatice intră, de cele mai multe ori, în localități deoarece sunt speriate, dezorientate sau își caută hrană ori adăpost.
În astfel de cazuri, este recomandat:
să fie păstrată o distanță sigură față de animal;
să nu fie provocat sau agresat;
să fie anunțate autoritățile competente, dacă animalul nu poate părăsi singur zona;
să fie evitate gesturile care i-ar putea provoca panică.
În cazul bursucului din comuna Măgura, povestea s-a încheiat cu bine atât pentru animal, cât și pentru proprietarii gospodăriei.