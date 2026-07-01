Bacalaureat 2026: Miercuri are loc proba obligatorie a profilului, amânată din cauza caniculei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 07:06

Aproape 131.000 de candidați susțin miercuri proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, după ce Ministerul Educației a amânat examenul cu o zi din cauza codului roșu de caniculă.

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