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Educatie· 2 min citire
Bacalaureat 2026 începe cu proba la Limba română. Măsuri speciale din cauza codului roșu de caniculă
Bacalaureat
Aproape 131.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi, 29 iunie, prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română. Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil, iar examenul începe la ora 9:00.
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