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Educatie· 1 min citire
Aproape 15.000 de elevi lipsesc de pe listele Evaluării Naționale 2026
Școală
Evaluarea Națională 2026 începe luni pentru peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a, însă datele oficiale arată că aproximativ 14.600 de elevi care figurau înscriși la începutul anului școlar nu se regăsesc printre candidații examenului. Potrivit statisticilor, în clasa a VIII-a erau înscriși 162.616 elevi la începutul anului școlar 2025-2026.
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