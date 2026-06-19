Disconfortul din partea superioară a abdomenului

Durerea sau senzația de arsură apărută sub stern poate avea cauze diferite, de la probleme digestive ușoare până la situații care necesită evaluare rapidă. Contextul în care apare contează foarte mult.
Durerea epigastrică este localizată în partea centrală superioară a abdomenului și poate fi asociată cu indigestie, reflux gastroesofagian, gastrită, ulcer, probleme biliare sau pancreatice. Uneori apare după masă, alteori pe nemâncate, poate fi însoțită de greață, balonare, arsuri sau senzație de plenitudine.
Evaluarea este importantă dacă durerea persistă, se repetă sau se intensifică. Prezentarea rapidă la medic este necesară când apar vărsături cu sânge, scaune negre, febră, scădere în greutate, durere toracică, transpirații, lipsă de aer sau senzație de presiune în piept, deoarece unele afecțiuni cardiace pot mima o problemă digestivă.