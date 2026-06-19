Disconfortul din partea superioară a abdomenului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:21

Durerea sau senzația de arsură apărută sub stern poate avea cauze diferite, de la probleme digestive ușoare până la situații care necesită evaluare rapidă. Contextul în care apare contează foarte mult.

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