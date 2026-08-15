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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce îți schimbă postura starea în câteva secunde?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 10:00
Actualizat15 aug. 2026, 10:05

De ce îți schimbă postura starea în câteva secunde? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre micile trucuri de poziționare care ne ajută să evităm probleme mai grave.

Felul în care stai nu e doar despre corp. E un semnal direct către creier.

Când stai cocoșat, cu privirea în jos, respirația devine mai superficială, iar energia scade. Corpul intră într-un mod „low power”.

În schimb, când îți îndrepți spatele și ridici privirea, respirația se deschide, iar creierul primește un mesaj complet diferit: ești prezent, ești activ.

Interesant e că nu trebuie să „simți” ceva ca să funcționeze.

Schimbi postura → se schimbă starea. Este una dintre cele mai rapide metode de reset pe care le ai la îndemână. Fără efort. Fără timp.

Doar poziție.

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