Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce îți schimbă postura starea în câteva secunde?

Publicat 15 aug. 2026, 10:00 Actualizat 15 aug. 2026, 10:05

De ce îți schimbă postura starea în câteva secunde? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre micile trucuri de poziționare care ne ajută să evităm probleme mai grave.

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