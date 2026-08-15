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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce îți schimbă postura starea în câteva secunde?
Publicat15 aug. 2026, 10:00
Actualizat15 aug. 2026, 10:05
De ce îți schimbă postura starea în câteva secunde? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre micile trucuri de poziționare care ne ajută să evităm probleme mai grave.
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