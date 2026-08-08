Rețeta lunii august 2026: salată cu roșii, piersici și telemea, gata în doar 15 minute

Descoperă rețeta perfectă pentru august 2026: salată cu roșii, piersici și telemea, gata în 15 minute, fără cuptor și potrivită zilelor călduroase.
În zilele călduroase de august, preparatele rapide și proaspete sunt printre cele mai potrivite alegeri. Această salată cu roșii, piersici și telemea se pregătește fără cuptor sau aragaz. Gustul dulce al fructelor se combină cu aroma roșiilor coapte și nota sărată a brânzei. Preparatul este gata în aproximativ 15 minute și poate fi servit la prânz sau la cină.
Ingrediente pentru patru porții
600 de grame de roșii bine coapte;
trei piersici coapte, dar ferme;
150 de grame de telemea;
o ceapă roșie mică;
o mână de frunze de busuioc;
două linguri de ulei de măsline;
o lingură de zeamă de lămâie sau oțet balsamic;
sare și piper;
opțional, 40 de grame de nuci.
Cum se prepară salata cu roșii și piersici
Spală bine roșiile și piersicile, apoi taie-le în felii sau bucăți potrivite. Piersicile nu trebuie curățate de coajă dacă au fost spălate cu atenție. Taie ceapa roșie în felii foarte subțiri. Pentru un gust mai delicat, o poți lăsa timp de cinci minute în apă rece.
Pune roșiile, piersicile și ceapa într-un bol încăpător. Într-un vas separat, amestecă uleiul de măsline cu zeama de lămâie sau oțetul balsamic. Adaugă puțin piper și o cantitate mică de sare. Telemeaua este deja sărată, așa că gustă salata înainte de a mai adăuga sare. Toarnă dressingul peste ingredientele din bol și amestecă delicat. Adaugă telemeaua sfărâmată și frunzele de busuioc. Dacă dorești o textură crocantă, presară deasupra câteva nuci tocate. Salata trebuie servită imediat, simplă sau alături de pâine prăjită.
De ce este potrivită pentru luna august
Roșiile, piersicile și verdețurile se găsesc din abundență în această perioadă. Rețeta nu necesită gătire și poate fi pregătită în aproximativ 15 minute. Salata este potrivită pentru prânz, cină sau ca garnitură lângă carne și pește la grătar. Preparatul este ușor, răcoritor și potrivit pentru zilele cu temperaturi ridicate.
Pentru o variantă mai consistentă, poți adăuga năut fiert sau piept de pui. Telemeaua poate fi înlocuită cu mozzarella sau cu o altă brânză ușor sărată. În locul piersicilor pot fi folosite nectarine sau bucăți de pepene galben. Rețeta poate fi astfel adaptată ușor în funcție de ingredientele disponibile.