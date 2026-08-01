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Economie· 1 min citire
Ursula von der Leyen laudă Ucraina pentru sprijinul acordat ... Franței. Nicio reacție privind ajutorul energetic promis României
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (Profiemdai)
Publicat1 aug. 2026, 11:59
Actualizat1 aug. 2026, 12:01
Lipsă de reacție surprinzătoare, la nivel european, după instituirea alertei energetice în România și anunțul lui Ilie Bolojan că a solicitat ajutor Ucrainei. În unica postare făcută în ultimele ore, Ursula von der Leyen felicită Kievul pentru că a trimis pompieri în Franța.
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