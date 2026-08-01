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Economie· 1 min citire

Ursula von der Leyen laudă Ucraina pentru sprijinul acordat ... Franței. Nicio reacție privind ajutorul energetic promis României

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (Profiemdai)

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (Profiemdai)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 11:59
Actualizat1 aug. 2026, 12:01

Lipsă de reacție surprinzătoare, la nivel european, după instituirea alertei energetice în România și anunțul lui Ilie Bolojan că a solicitat ajutor Ucrainei. În unica postare făcută în ultimele ore, Ursula von der Leyen felicită Kievul pentru că a trimis pompieri în Franța.

După instituirea alertei enegetice în Românnia și anunțul lui ilie Boloja că an solcitat ajutpor Ucranei, singura postare a Usruslei Von der Leyenâ felicită Kievul deoarece, „pentru prima dată”, participă ca furnizor de ajutor în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. și a trimis 70 de pompieri spre Franța pentru a sprijini lupta împotriva incendiilor de vegetație.

Von der Leyen a subliniat că, „în timp ce se apără în fața agresiunii ruse”, Ucraina ajută la protejarea vieților în Europa, afirmând că „în fiecare zi, Ucraina arată că aparține Uniunii Europene”.

Mesajul șefei CE completează lipsa de reacție la anunțul făcut la București de premierul interimar și de ministrul român de Externe, privind sprijinul energetic pe care România l-ar putea primi din partea Kievului. Nici liderii ucraineni nu au comentat public această declarație.

Bolojan și Țoiu se laudă cu sprijinul energetic din Ucraina. Pentru Zelenski și înalții oficiali de la Kiev, subiectul nu există

Singura mențiune în presa ucraineană a venit din partea Ukrainian National News (UNN), care s-a limitat la consemnarea declarației ministrului român de Externe, fără a include o poziție oficială a Kievului.

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