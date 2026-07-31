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Economie· 2 min citire

Nazare anunță discuții „exigente” cu Moody’s și așteaptă raportul Fitch: „Veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control”

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:49

Ministrul Finanțelor a anunțat că a continuat, vineri, dialogul cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Oficialul a precizat că autoritățile așteaptă, totodată, raportul Fitch, care urmează să fie publicat în cursul serii.

În discuțiile cu Moody’s au fost prezentate execuția bugetară, măsurile adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și cheltuielilor, reformele aflate în implementare, precum și planul de finanțare pentru perioada următoare.

Discuții cu Moody’s despre deficitul bugetar și reformele fiscale

„Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele, de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a transmis ministrul Finanțelor pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are „argumente solide” din perspectiva financiară, invocând reducerea deficitului în primul semestru, creșterea veniturilor, controlul cheltuielilor și sprijinul adus economiei de investiții și fondurile europene.

Ministerul Finanțelor: Veniturile au crescut, iar cheltuielile sunt ținute sub control

Ministrul a subliniat și importanța adoptării proiectelor de reformă prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depinde accesarea unor sume importante de bani europeni.

„Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a mai afirmat acesta.

Raportul Fitch este urmărit de piețe în contextul preocupărilor legate de deficitul bugetar, ritmul consolidării fiscale și capacitatea României de a păstra calificativul recomandat investițiilor.

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