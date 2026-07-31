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Economie· 2 min citire
Nazare anunță discuții „exigente” cu Moody’s și așteaptă raportul Fitch: „Veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control”
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor a anunțat că a continuat, vineri, dialogul cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Oficialul a precizat că autoritățile așteaptă, totodată, raportul Fitch, care urmează să fie publicat în cursul serii.
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