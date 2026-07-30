Aproape o treime dintre europeni nu își permit o vacanță de o săptămână pe an. România, pe primul loc în UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:57

Aproximativ 27,5% dintre cetățenii Uniunii Europene cu vârsta de peste 16 ani nu și-au putut permite în 2025 o săptămână de vacanță pe an departe de casă, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Statisticile arată o ușoară deteriorare față de anul precedent, dar și o îmbunătățire semnificativă comparativ cu situația de acum zece ani.

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