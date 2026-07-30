Motorina a sărit de 10 lei la toate marile benzinării din București. Cât plătesc șoferii după noile scumpiri

Prețurile carburanților au crescut din nou joi, 30 iulie 2026. În București, benzina standard costă între 9,21 și 9,29 lei pe litru, iar prețul motorinei standard este cuprins între 10,17 și 10,28 lei pe litru.
Față de ziua precedentă, toate rețelele analizate au majorat prețul benzinei. În cazul motorinei, cele mai multe lanțuri de benzinării au afișat noi scumpiri la pompă.
Benzina standard, mai scumpă la toate rețelele analizate
Cel mai mic preț al benzinei standard din București, de 9,21 lei pe litru, este practicat de stațiile Petrom. Rețeaua a scumpit benzina cu 5 bani pe litru, de la 9,16 lei, dar a rămas cu cel mai redus tarif din Capitală. La Socar, prețul a crescut cu 8 bani, de la 9,16 la 9,24 lei pe litru, iar OMV a aplicat o majorare de 5 bani, până la 9,27 lei. MOL și Rompetrol au operat cele mai mari scumpiri, de câte 12 bani pe litru, de la 9,15 la 9,27 lei. Lukoil a majorat prețul benzinei cu 5 bani, de la 9,24 la 9,29 lei pe litru. Acesta este cel mai ridicat tarif dintre rețelele analizate în București.
Motorina a ajuns la 10,28 lei pe litru
Cea mai ieftină motorină standard din Capitală costă 10,17 lei pe litru și este vândută de Petrom și Socar. Ambele rețele au majorat prețul cu 10 bani față de miercuri, când litrul costa 10,07 lei, potrivit datelor publicate de Peco-online.ro.
OMV a păstrat prețul motorinei la 10,23 lei pe litru. MOL a aplicat cea mai mare scumpire, de 24 de bani, de la 9,98 la 10,22 lei, în timp ce Rompetrol a majorat tariful cu 18 bani, până la 10,28 lei pe litru. La Lukoil, motorina s-a scumpit cu 10 bani, de la 10,18 la 10,28 lei pe litru. Rompetrol și Lukoil afișează astfel cele mai ridicate prețuri pentru motorina standard dintre rețelele analizate în București.
Cele mai mici prețuri din țară
Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei pe litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării nr. 201. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei pe litru și este afișat de o stație Gazprom. Dintre principalele orașe ale țării, Timișoara are cele mai mici prețuri: 9,18 lei pe litru pentru benzină și 10,13 lei pentru motorină. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard pornește de la 9,21 lei pe litru, iar motorina de la 10,17 lei.