Motorina a sărit de 10 lei la toate marile benzinării din București. Cât plătesc șoferii după noile scumpiri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:34

Prețurile carburanților au crescut din nou joi, 30 iulie 2026. În București, benzina standard costă între 9,21 și 9,29 lei pe litru, iar prețul motorinei standard este cuprins între 10,17 și 10,28 lei pe litru.

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