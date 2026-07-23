Grindeanu vrea desecretizarea negocierilor de la Cotroceni.”Discuțiile dintre partide și președinte trebuie făcute publice”

Publicat 23 iul. 2026, 10:45 Actualizat 23 iul. 2026, 10:48 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vrea să îi ceară președintelui Nicușor Dan desecretizarea discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni între șeful statului și reprezentanții partidelor politice, în cadrul consultărilor pentru formarea viitorului Guvern.

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