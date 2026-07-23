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Politica· 1 min citire
Grindeanu vrea desecretizarea negocierilor de la Cotroceni.”Discuțiile dintre partide și președinte trebuie făcute publice”
FOTO: Arhivă
Publicat23 iul. 2026, 10:45
Actualizat23 iul. 2026, 10:48
SursăRealitatea PLUS
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vrea să îi ceară președintelui Nicușor Dan desecretizarea discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni între șeful statului și reprezentanții partidelor politice, în cadrul consultărilor pentru formarea viitorului Guvern.
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