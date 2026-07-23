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Politica· 1 min citire

Grindeanu vrea desecretizarea negocierilor de la Cotroceni.”Discuțiile dintre partide și președinte trebuie făcute publice”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 10:45
Actualizat23 iul. 2026, 10:48
SursăRealitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vrea să îi ceară președintelui Nicușor Dan desecretizarea discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni între șeful statului și reprezentanții partidelor politice, în cadrul consultărilor pentru formarea viitorului Guvern.

Grindeanu cere publicarea stenogramelor sau a concluziilor întâlnirilor de la Cotroceni

Liderul social-democrat susține că românii au dreptul să afle ce s-a discutat în cadrul acestor negocieri, care, până în prezent, nu au dus la un acord privind o nouă formulă de guvernare.

Potrivit lui Grindeanu, publicarea stenogramelor sau a concluziilor întâlnirilor ar arăta care dintre partide au venit cu propuneri concrete, care au blocat negocierile și ce poziții au fost asumate ulterior în spațiul public.

Negocierile privind formarea noului Guvern, în impas

În opinia sa, o astfel de măsură ar aduce mai multă transparență într-un moment în care scena politică este marcată de incertitudine și de lipsa unui consens între formațiunile parlamentare.

Solicitarea vine în contextul în care negocierile pentru formarea noului Executiv sunt în impas. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru până când partidele nu vor ajunge la un acord asupra unei formule de guvernare care să beneficieze de sprijinul unei majorități parlamentare.

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